Transporte pesado bloqueará las carreteras en seis regiones

Organizaciones del transporte pesado de Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potosí, Tarija y La Paz, unificadas en el Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceatpenal) se movilizan y anuncian bloqueos de carreteras desde hoy, en rechazo a las multas millonarias aplicadas por el fisco a sus afiliados y cambios propuestos por el Gobierno en el proyecto de tratamiento de deudas tributarias, en debate en la Asamblea Legislativa.



Desde La Paz, el líder del transporte pesado de este departamento y vicepresidente del Ceatpenal, Édgar Tola, indicó que la decisión se tomó el 21 de este mes en un ampliado. Aseguró que el cierre de carreteras es indefinido.



Tola hizo notar que la dirigencia nacional está molesta porque el Gobierno no tomó en cuenta los planteamientos presentados por el sector, como la universalización de las facturas relacionadas con actividades del sector, el defensor del contribuyente y la prescripción de la deuda en 10 años.



Calculan la movilización de 20.000 camiones en el cierre de carreteras en Santa Cruz, Oruro, Sucre, Tarija, Potosí y La Paz.

El Ceatpenal desconoció a la dirigencia del transporte pesado de Cochabamba que, a último momento, se arrogó la representación sectorial nacional emitiendo un comunicado dando cuenta de la suspensión de los bloqueos en todo el país.



La organización del transporte pesado de Tarija, a decir del ejecutivo máximo, Juan Carlos Borda, en cumplimiento a la decisión acordada en el ampliado de Ceatpenal, bloqueará las carreteras troncales, es decir, en Villa Montes, Yacuiba y Bermejo.



En Santa Cruz, el presidente de la Coordinadora de Transporte Pesado, Juan Yujra, indicó que unos 2.000 camiones bloquearán la carretera nueva a Cochabamba, en Warnes, Montero y Yapacaní; la ruta a los valles cruceños y a Camiri, en el km 13 de la ruta a la Guardia; y la ruta a Trinidad, en Pailón.



Óscar Reinos, directivo del Sindicato de Transporte Pesado de Chuquisaca, indicó que los afiliados a este sector cercarán las carreteras de ingreso y salida en este departamento.



Hizo notar que el sector se cansó de las medias verdades del Gobierno que trata de confundir a la población haciéndoles ver como un sector evasor de impuestos. “No pedimos que nos condonen las deudas tributarias, sino que se anulen esas multas millonarias fabricadas y abusivas”, dijo Reinos.



Lectura gubernamental

En el programa El Pueblo es Noticia, de Bolivia TV, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, afirmó que los cambios del Código Tributario hacen más justo, más equilibrado y más ecuánime el pago de impuestos.

“El proyecto de ley en debate en la Asamblea Legislativa es una muestra clara de que el Gobierno ha atendido los requerimientos, escuchado a los sectores y planteado una propuesta proactiva para modificar los temas que preocupan a los transportistas”, afirmó Ríos.



La viceministra explicó que el proyecto propone la modificación de la fórmula de cálculo de las obligaciones tributarias que deben cancelarse con intereses y multas cuando un contribuyente no pagó impuestos o lo hizo en menor cuantía a la debida.



Ríos afirmó que las reformas incluidas en la propuesta al tratamiento de las deudas tributarias fueron consensuadas con más de 50 dirigentes que representan al sector del transporte pesado y a los gremialistas.



Policía evitará cerco

En contacto telefónico con este medio, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Sabino Guzmán, dijo que, en resguardo del derecho a la libre locomoción de las personas establecido en el ordenamiento jurídico vigente, no permitirán bloqueos en las carreteras del departamento cruceño.



No al bloqueo

Fidel Baptista, presidente de Cámara Boliviana de Transporte Internacional, sostuvo que ellos no van a realizar ninguna marcha o bloqueo, por el contrario van a seguir trabajando con el Gobierno para elaborar los nuevos artículos que en su momento fueron consensuados.

“Confiamos en la buena voluntad del Gobierno. No queremos volver atrás. Vamos agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo”, dijo Baptista.



Sobre las marchas anunciadas por la otra línea del transporte pesado, Baptista indicó que ellos no están respetando a sus dirigentes máximos que mediante una carta se comprometieron a no realizar ninguna medida de fuerza mientras duren las negociaciones con el Ministerio de Economía