Centavos para que unos niños sean gente de bien

La noticia de hace unos días en EL DEBER era muy escueta, solo decía que la empresa Farmacorp, dentro de una iniciativa propia, había recaudado Bs 70.363,80 (de la clientela que acepta donar unos centavos de su cambio), suma que entregó al proyecto Casa de Acogida patio de comidas Don Bosco, para ayudar a niños de la calle. Por esa brevedad no se sabe si el fin es dar de comer a los chicos, o cobijarlos en las noches, o proporcionarles ropa y si la campaña es reciente o vieja y si terminó o continuará.

A la par de aplaudir a dicha firma, cabe esperar que siga en el empeño, más si se toma en cuenta que no hay cliente que no deje con gusto unos centavos, más bien suelen pedir que sean, digamos, Bs 2,18 de manera que el cambio no sea Bs 22 sino 20 redondos, un gesto de buena voluntad que constato cuando voy a comprar remedios a Farmacorp. Y no solo hay que aplaudir y aguardar que prosiga la cruzada, sino que otras empresas de ventas masivas tomen el ejemplo, siempre con el objetivo de auxiliar a los niños con alarmantes carencias, al extremo de que no tienen otra forma de sobrevivir que deambular por las vías públicas, lo cual, más a la corta que a la larga, es lo peor.

Sobre el asunto recordaré que hace unos años, cuando estuve en Buenos Aires, al pagar por la compra de unos libros y videos musicales me preguntaban si quería donar los centavos del cambio (con el propósito de hacer el bien), lo que aceptaba gustoso. Al retornar de la capital argentina en esta misma columna destaqué aquel hecho y sugerí que acá lo imitemos para que en los grandes negocios (como los supermercados), se recaude 5, 10 y más centavos en cada factura, que no afectarán ningún bolsillo pero que, al cabo de un cierto tiempo, como acaba de demostrarlo Farmacorp, se convertirán en cientos de miles de bolivianos que serán la base de obras gigantescas en favor de la niñez desamparada.

No se tomó en cuenta la sugerencia, pero la mencionada firma nos demuestra que, sin el mínimo esfuerzo, podemos aportar para que cientos, quizás miles de chicos, no transiten caminos tenebrosos sino los que llevan a la vida digna con posibilidades ciertas de ser gente de bien. Caramba, copiar lo bueno dignifica cuando es por altruismo