Evo Morales: "En Chile reconocieron que los 9 eran presos políticos"

El presidente Evo Morales afirmó que autoridades de Chile les dijeron a los nueve ciudadanos bolivianos condenados que eran "presos políticos". Ayer los ciudadanos, detenidos el 19 de marzo en la frontera, retornaron al país y recibieron un reconocimiento en Palacio de Gobierno.

"Nos dijeron que algunas autoridades de Chile les dijeron que 'ustedes son presos políticos', autoridades de Chile. Reconocen que eran presos políticos algunas autoridades de Chile y no contrabandistas", explicó el primer mandatario en los actos oficiales por el aniversario de Sacaba.

Conoce más I "Chile debe resarcir el daño hecho a los nueve hermanos"

Morales explicó además que a los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, que estaban detenidos en el penal de Alto Hospicio, que eran parte de la "raza maldita". Reprochó aquello y explicó que los bolivianos deben estar orgullosos de ser parte de la "raza de bronce".

"No tenemos ningún miedo a Chile", ratificó y agregó: "No puedo entender como algunas autoridades de Chile descarguen su venganza en nueve hermanos, frente a nuestra demanda marítima".

Lea también I Evo dice que retorno de los 9 da más fuerza para volver al mar

Tras 101 días en Chile y luego de ser condenados, multados y expulsados, los nueve retornaron ayer al país y recibieron un reconocimiento del presidente en Palacio de Gobierno. Días atrás los calificó como "mártires" de la causa marítima.

"Tanto militares como aduaneros me informaron como los carabineros, es decir, la policía de Chile, impulsa, protege el contrabando, eso nos debe llamar la atención. Muchas veces no solo tenemos una agresión política, el pueblo latinoamericano no solo vivió una agresión militar sino también de carácter económico", denunció Evo.

Puedes ver I Mesa celebra el retorno de los nueve bolivianos

Enfatizó: "estoy convencido, mucho más después de escuchar a nuestros nueve hermanos, como los carabineros, los gendarmes permiten que entren por lugares no autorizados caravanas de contrabando, esa es una agresión económica".