Malas noticias para los fans de Juego de Tronos

David Benioff y Dan Weiss, productores de Juego de Tronos, anunciaron que las grabaciones de la séptima temporada de la serie sufrirán un retraso este año, esto provocaría que en 2017 el show no se estrene a mediados de abril, como sucede habitualmente.



¿Cuál es la razón? Nada menos que el invierno. Sí, la llegada de la temida estación invernal en el ficticio mundo de Westeros, donde puede alargarse por años e incluso décadas, ha provocado que se espere a que las condiciones climáticas en Europa (donde se filma la serie y actualmente es verano) sean las adecuadas para lo que se quiere contar.



“Este año tardaremos un poco más en comenzar a grabar la serie porque al final de esta temporada llegó el invierno, lo que significa que el clima soleado de verano no nos sirve, así que tendremos que esperar hasta que el clima gris y frío del invierno esté presente incluso en los lugares más soleados donde grabamos”, revelaron Benioff y Weiss en entrevista con UFC Unfiltered.



Los millones de fans de Juego de Tronos quedaron conmovidos con el último episodio de la sexta temporada en el que se ponen todas las fichas para el desenlace final de la serie, que como ya anunciaron sus productores, tiene solo dos temporadas más por delante.



Si eres de los que no puede vivir sin Juego de Tronos quedan las repeticiones, o algunas series, con temática similar, para que la espera no sea tan larga.

