Marcha potosina llega a La Paz y Gobierno pide "recapacitar" a dirigentes

Tras 11 días de caminata, la marcha de los líderes cívicos de Potosí hará su paso por La Paz este martes, informó el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Johnny Lally.



"Once días caminando, haciendo un sacrificio humano para que el Gobierno escuche a Potosí. Nos encontramos cargados de mucho valor y fuerza, junto a los compañeros de diversas instituciones que acompañan a la marcha", señaló Llally a la cadena de noticas Erbol.



Los cívicos exigen al Gobierno que se responda favorablemente a su pliego de peticiones de 26 puntos, entre los que se exige el cumplimiento de varias promesas como proyectos viales para el departamento y la generación de proyectos económicos.



El cívico explicó que en Potosí se lleva a cabo un paro cívico y huelga general indefinida. Sin embargo la medida no cuenta con el apoyo de la Federación Sindical de Choferes 1ro de Mayo, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) y la Central Obrera Departamental (COD).



El Gobierno critica la medida



El viceministro de Coordinación Gubernamental con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, pidió a los cívicos potosinos que "recapaciten" y eviten realizar cualquier movilización en estos días en los que el país se encuentra preparando el recibimiento del papa Francisco.



"El pueblo no los va a acompañar en estas medidas de presión. Recordemos que para el rally Dakar estos mismos dirigentes del Comité Cívico de Potosí hablaron de bloquearlo y fracasaron", afirmó Rada a medios de comunicación en Santa Cruz.



Por su parte los diputados representantes de Potosí, Gonzalo Barrientos y Edwin Rodríguez, ambos de Unidad Demócrata (UD), anunciaron que se encuentran en vigilia a la espera de la llegada de la marcha a la ciudad de La Paz.