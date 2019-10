Multa para los infractores seguirá siendo de 828 bolivianos

Un día después de que la comuna cruceña iniciara el retiro de placas a vehículos estacionados en las calles del centro de la ciudad y decidiera castigar la infracción de 828 bolivianos, los vecinos pidieron rebajar la multa. Pero esa demanda ha sido rechazada por el director de Tráfico y Transporte, Alberto Moreira.



Moreira explicó que la sanción de Bs 828, además del retiro de la placa de circulación, está respaldada por la normativa municipal 086/2011 y la 029/2013 y lo que se busca es “dar un castigo ejemplarizador a los conductores”.



“Se les advierte previamente para que no dejen sus vehículos en plena vía públixa, si lo hacen se los sanciona y con seguridad que estas personas no volverán a repetir la falta”, dice Moreira.



Los vecinos, a través del dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fejuve) Abad Lino, quieren que el Concejo Municipal modifique la normativa para que la sanción no sea tan dura.



Lino, entrevistado por Unitel, sugirió que el pago de la multa sea escalonada. Dijo que la propuesta vecinal es que en la primera infracción se haga solo un llamado de atención; en la segunda se pague 300 bolivianos y en la tercera, 600 bolivianos.



Los parqueos, en la mira

?

Moreira indicó también que el siguiente paso del plan de ordenamiento vehicular contempla el control a los parqueos de vehículos. Estos negocios serán supervisados para conocer en qué condiciones brindan el servicio y cuánto cobran.



Dijo que para evitar que haya quienes se aprovechen de la situación y eleven las tarifas, la unidad municipal que dirige ya está analizando el precio único que se establecerá para los parqueos privados. Aclaró que estos sitios solo reciben vehículos de hasta seis toneladas.



Control de lunes a viernes

?

Los 12 funcionarios de Tráfico y Transporte, repartidos en dos vehículos, realizan el control alrededor de las ocho manzanas que rodean la plaza 24 de Septiembre, zona conocida como ‘anillo cero’, para evitar que los motorizados sean parqueados en la calle. Estos operativos son desde las 7:00 hasta las 21:00, de lunes a viernes, indicó Moreira.