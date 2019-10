La Felcn incineró 34 toneladas de droga

18 toneladas de pasta base, 4 de clorhidrato de cocaína y 12 de marihuana se incineraron en Bolivia durante la pasada gestión, según informó hoy la Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Onudc).



"Hemos presenciado 128 actos de incineración de un total de 393 realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (...) La finalidad de este ejercicio no es presenciar todos lo actos sino acompañar a las autoridades nacionales de forma aleatoria", sostuvo el representante de eso organismo, Antonino De Leo.



El funcionario informó que el organismo internacional presenció la destrucción del un 54 por ciento de pasta base, 28 por ciento de cocaína cristalizada y un 75 por ciento de la cantidad de marihuana incautada en el país.



"Hemos presenciado el 2014 la incineración de 1.6 toneladas de cocaína en el Beni, otras en Santa Cruz y así sucesivamente. En los actos de incineración se vio las metodologías aplicadas, se firmó un acta con la presencia de fiscales", explicó el funcionario.



Incautaciones



El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, recordó que durante 2014 en Bolivia se incautaron más de 22 toneladas de droga y 133 toneladas de marihuana en más de 12 mil operativos en todo territorio nacional.



"La FELCN destruyó la deroga incautada y eso no puede variar con los informes que remitidos a Naciones Unidas. Hemos realizado un gran trabajo y estamos seguros que la próxima gestión será más exitosa, no hay más droga sino que los operativos son mayores", aseveró la autoridad.



Recomendaciones



La Onudc recomendó al gobierno boliviano fortalecer las salas de evidencias en la Policía Boliviana para mejorar las pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público en procesos contra narcotraficantes.



También se pide capacitar de mejor forma al personal a cargo de la incineración de la droga incautada y se sugiere incrementar la inversión a las unidades policiales para que el trabajo sea realizado de forma oportuna y transparente.