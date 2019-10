Mujica dice que gobiernos sabrán que hay que hacer

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica se reunió hoy con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y abordaron "diversos temas de interés para América Latina". Evitó ahondar sobre el tema marítimo que existe con Bolivia.



"Hay un problema en La Haya y los respectivos gobiernos sabrán lo que hay que hacer", dijo el político uruguayo, agregando que "no demos manija, tratemos de que se entiendan", en un breve encuentro con medios de comunicación.



Conoce más: Mujica recibe libro sobre apoyo a la causa marítima



El exmandatario y la titular chilena sostuvieron una charla por algunos minutos en el Salón de Audiencias del Palacio de la Moneda. Mujica se encuentra en el vecino país como expositor en el X Foro Anual del Progresismo “Impases y perspectivas del progresismo”.



Mujica insistió que son los países que se encuentran vinculados quienes deben entenderse e hizo un llamado a respetarse, aunque en este último punto dijo que eso no significa que estén de acuerdo, sino que deben trabajar por objetivos en común.



Lee también: Evo a favor de Mujica como mediador por mar



El exmandatario uruguayo, en una extensa entrevista con EL DEBER, dijo la pasada gestión que "de alguna manera Bolivia tiene que salir al mar y si no puede salir por allá, tiene que salir por acá", al expresar apoyo al clamor patrio.