Un globo aerostático cae en Texas; hay 16 muertos

Varias personas murieron este sábado al incendiarse y estrellarse un globo aerostático que transportaba al menos a 16 personas, una catástrofe de la cual no hay sobrevivientes, anunciaron las autoridades estadounidenses.



"Tenemos un cierto números de muertos", dijo Erik Grosof, jefe de la investigación que realiza la Agencia federal de seguridad en los transportes (NTSB), durante un breve encuentro con la prensa en el lugar del siniestro.



Añadió que el FBI ayudará en la investigación debido al "importante números de pérdidas humanas".



La NTSB había señalado anteriormente en la red social Twitter que había despachado un equipo hacia el lugar de este accidente, muy inusual y cuyas causas aún se desconocen.



El siniestro se registró a las 07:H40 locales (12:40 GMT), cuando el globo se estrelló en un campo cercano a la localidad de Lockhart, a unos 50 kilómetros al sur de Austin, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA), que no precisó el número de muertos o heridos.



"Un gran globo aerostático transportando al menos a 16 personas se estrelló esta mañana en un campo cercano a Lockhart, Texas, tras haberse incendiado en vuelo", informó la FFA, añadiendo que envió un equipo de investigadores al lugar.



La policía local tampoco ha sido muy precisa sobre el número de personas fallecidas, pero adelantó en un comunicado divulgado en Twitter que "hasta este momento parece que no habría sobrevivientes".



"Los investigadores están determinando el número y la identidad de las víctimas", señaló la oficina del sherif del condado de Caldwell.



"Cuando los socorristas y los efectivos de la oficina del sherif llegaron al lugar, se observó claramente que el fuego provenía de la barquilla de un globo aerostático", añadió.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de un comunicado.



Si el balance de 16 muertos es confirmado, este sería el accidente mortal más importante de un globo aerostático ocurrido en Estados Unidos.



Entre 1964 y 2013, la NTSB investigó 760 accidentes de globos aerostáticos, de los cuales 67 tuvieron resultados fatales.



El 8 de agosto de 1993, seis personas murieron cerca de Aspen (Colorado). Su globo impactó contra una línea de transmisión eléctrica y la barquilla se desprendió cuando se hallaba a unos 30 metros de altura.



En mayo de 2014, en Virginia, otro globo se incendió luego de golpear una línea de alta tensión y tres personas murieron en el accidente.



Varios testigos consultados este sábado por la televisora local KYTX dijeron haber visto "una gran bola de fuego". Uno de ellos, Don Schule, afirmó haber oído dos "explosiones como de disparos".



Grosof, el investigador de la NTSB, no adelantó ninguna causa probable de esta catástrofe.