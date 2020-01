Alcaldía cambia su estructura y suma otras dos secretarías

La creación de las secretarías de Movilidad Urbana y la de Control y Fiscalización de Empresas Municipales es la principal novedad en la nueva estructura municipal, además de que Control de Espacio Público ya no estará bajo el mando de Asuntos Jurídicos, cuyo secretario, José Negrete, fue denunciado esta semana por una supuesta extorsión por el dueño de una discoteca. La nueva estructura consta de 19 secretarías.

El decreto municipal que establece la reestructuración organizativa fue presentado ayer por Jorge Landívar, secretario de Comunicación, y entregado a Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal.

Sosa asegura que la reestructuración del ejecutivo municipal va acorde con los planes de reordenamiento del transporte y de los mercados, y que facilitará la fiscalización del Concejo. “Se pone énfasis en lo que la ciudad necesita, ordenamiento de mercados y del transporte, y seguridad ciudadana”, expresó.

También se ha creado una dirección de Señalética y Educación Urbana, además la dirección de Semáforos y Señalización se fusionará con la de Tráfico y Transporte, bajo el mando de Rolando Ribera y Claudio Céspedes, respectivamente.



El municipio tiene planificado ordenar el transporte público urbano, intermunicipal e interprovincial junto con el traslado de los mercados que están en el centro citadino, construir miniterminales, y entre otras medidas, crear corredores interdistritales entre los centros de abastecimiento.

Cambio en Asuntos Jurídicos

Landívar señaló que entre los propósitos de la reestructuración están que las secretarías de asesoramiento no tengan bajo su atribución actividades que no le corresponden, como el caso de Asuntos Jurídicos respecto a

Control Público. También dijo que no se quiere duplicar esfuerzos, y en esa línea se determinó la supresión de la Secretaría de Acción Vecinal, que estaba a cargo de Edil Aponte, cuyas unidades pasarán a depender de las secretarías de Obras Públicas y de Parques y Jardines.

Landívar reiteró que dentro de unos cinco días, mediante otro decreto, el alcalde Percy Fernández definirá el cambio o ratificación de los secretarios.



Control de empresas



Explicó que la Secretaría de Control y Fiscalización de Empresas Públicas Municipales, unidades desconcentradas y unidades descentralizadas, incorporará y tendrá a su cargo el zoológico, la dirección de Cementerios, Áreas Verdes y Parques Urbanos (nueva denominación para la unidad desconcentrada Jardín Botánico), Alumbrado Público, Empresa Municipal de Aseo (Emacruz) y el Frigorífico Municipal.



Otras novedades son la creación de cuatro direcciones (ver gráfico) y el cambio de denominación de Seguridad Ciudadana por Defensa Ciudadana.



El decreto además establece que la secretaria de Transparencia y Anticorrupción, María Silvia Arispe, debe presentar en un plazo máximo de 10 días un informe detallado de las denuncias, quejas y reclamos que cursan en su repartición indicando el estado en que se encuentran y las acciones que se ejecutarán para atender denuncias que están pendientes

Espacio público, de una a otra secretaría

En el informe de auditoría interna de la Alcaldía, se evidencia la inconsistencia en la dependencia de algunas unidades, como es el caso de Espacio Público con relación a Asuntos Jurídicos.

Como antecedente se tiene que en agosto del año pasado, Espacio Público dependía de Seguridad Ciudadana. El entonces secretario Carlos Moreira fue apartado del cargo por una denuncia de supuesta corrupción. Entonces, Espacio Público pasó a depender de Asuntos Jurídicos, a la cabeza de José Negrete y bajo la dirección de Jimmy Lino, quien en febrero de este año fue acusado de extorsión por la propietaria del restaurante El Antojito y apresado. Ahora Negrete está denunciado por una supuesta extorsión al dueño de una discoteca.

En la nueva estructura, Espacio Público vuelve a Seguridad Ciudadana, que cambia de nombre a Defensa y Protección Ciudadana.