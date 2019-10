No se cumple el paro médico en los hospitales

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) no acató el paro de 24 horas que habían anunciado por el incumplimiento en el pago del salario de abril, y la atención en los hospitales públicos es normal.



"A las 11:00 vamos a analizar si acatamos el paro o no el martes. El municipio no pagó ningún contrato y nos deben el salario de abril, que debía ser pagado hasta el 10 de mayo. En algunos lugares la atención es normal y en otros no", explicó el secretario ejecutivo del Fesirmes, René Bilbao en contacto con EL DEBER.



El médico indicó que otros de los puntos incumplidos por la Alcaldía tienen que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo y otorgación de vacaciones, entre otros.



En las primeras horas de este lunes, muchos pacientes ya esperaban por una ficha en la puerta del hospital San Juan de Dios para acceder a atención médica.

