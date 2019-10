Evo invita a opositores a acompañarlo a dar obras

El presidente Evo Morales invitó a opositores a acompañarlo en los actos de entrega de obras en todo el país. Dijo que se trata de recursos del Estado con los que se realizan los diferentes proyectos, por lo que quienes están en contra del Gobierno, también pueden participar de esas gestiones.



La máxima autoridad del país resaltó además que existen acciones conjuntas con alcaldes y gobernadores que son contrarios a la línea del Gobierno, siempre que se priorice el trabajo por la población, por sobre las diferencias.



El primer mandatario explicó que los proyectos que desarrolla no son para ganar políticamente sino porque existen poblaciones que demandan atención. "Todos tenemos derecho a entregar obras", aseveró Morales.



No es la primera vez que el primer mandatario realiza un llamado de esas características, en anteriores oportunidades también pidió sumarse para trabajar por la unidad del país.



