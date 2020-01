Proteccionismo versus libre comercio mundial

Donald Trump al prestar juramento como 45.º presidente de EE.UU. dejó el mensaje de que su política de comercio internacional será proteccionista, no solo al sostener con vehemencia que primero está EE.UU., lo cual no habría nada que observar, si es que no le añadiese que él protegerá su país de los “estragos” -según él- que provoca el libre comercio mundial.



Su lema es “compre estadounidense y contrate estadounidenses”. Amenaza con renegociar el acuerdo de libre comercio suscrito con México y Canadá y ha retirado a su país de la Alianza Transpacífica (TPP) que abarcaba a doce países y que en conjunto representan el 40 % de la economía mundial.



Si se observa el comportamiento del comercio mundial con datos desde el año 1960 en adelante, que el Banco Mundial procesa, se observa que la tendencia es a su expansión, lo cual es bueno para el bienestar de los pueblos. Los países cada vez exportan e importan más. Al hacerlo producen más en lo que son eficientes para vender al resto del mundo, con lo cual compran aquello que necesitan y son menos eficientes en su producción.

Es decir, venden en lo que tienen ventajas comparativas y competitivas y compran en lo que no tienen. La apertura de la economía se mide sumando el total de exportaciones de bienes y servicios con relación al PIB con el total de importaciones, también con respecto al PIB.



Para el año 1960 se tiene un dato que indica que la apertura de la economía mundial alcanzó al 24 % del PIB mundial, habiendo subido al 60% en 2014, con una leve baja en 2015 que alcanza al 58%. En general, se observa que los países últimamente han reducido su apertura económica.



El dato último presentado no deja de inquietar porque indica que el año 2015 se ha dado un quiebre en el ascenso del comercio mundial, lo cual se agravaría con las propuestas que hace el presidente DonaldTrump, y esto afectaría al crecimiento económico de todos en el mundo



Las economías más grandes siempre han sido bastante cerradas, pero paulatinamente se han ido abriendo. Así, por ejemplo, EEUU tenía una apertura del 9% en 1960 y sube al 30% en 2014 para caer al 28% en 2015. La zona del euro tenía una apertura del 37% y sube al 85% en 2015, algo superior al año anterior.



China, la nueva potencia económica mundial tenía una apertura de solo el 5% en 1970 y sube al 41% en 2015, pero menor al año anterior que había alcanzado el 46%.



El libre comercio de bienes, servicios, capitales y libre circulación de las personas hace desarrollar las economías nacionales. Está comprobado que para producir bienes, cada vez se requiere más que sus partes se produzcan en diferentes lugares del mundo. Me llamó la atención escuchar de un experto en el programa CNN Dinero que 74 piezas del avión Boeing se producen en diferentes países ¿Será factible y racional que hoy este avión se fabrique en un solo país?



EEUU se hizo grande gracias a las masivas inmigraciones que tuvo durante los siglos XIX y XX. El inmigrante es una persona que dispone de capacidad de trabajo.

¿Por qué la gente migra? Por la sencilla razón de que ve la posibilidad de mejorar su nivel de ingresos.



El problema, que lamentablemente se ha presentado en algunas zonas de los EEUU es que la gente del lugar se ha visto desplazada por los migrantes, porque están dispuestos a trabajar por menores salarios



¿Por qué la gente no migra a China? La explicación es simple. Este es un país superpoblado que gracias a la transnacionalización ha logrado que grandes empresas ingresen a ese gran país y de esta manera contraten mano de obra desocupada y que no tenía ingresos; vivía en la gran pobreza. Esto ha generado mayor producción que ha llegado a diferentes países del mundo a precios más bajos