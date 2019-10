Cautelar define hoy la situación jurídica de Adolfo Chávez

“Nosotros hemos presentado toda la documentación para que Adolfo Chávez pueda salir en libertad, ya que no existe ningún riesgo para el proceso que se le está siguiendo”, sostuvo ayer en la tarde el abogado Miguel Coya, uno de los defensores del dirigente indígena Adolfo Chávez, que se encuentra detenido desde el jueves y hoy será llevado ante una jueza cautelar.



Coya apeló también al criterio justo de la jueza que hoy definirá la situación jurídica de Chávez para que le otorgue medidas sustitutivas, ya que el fiscal que investiga el caso no ha tenido la objetividad suficiente.

Chávez está acusado por la Fiscalía de incumplimiento de contrato por haber recibido dinero del Fondo Indígena para cursos de capacitación técnica y de no hacer los descargos correspondientes.



La defensa acusa a dos técnicos -S.V. y P.Á.-, de no haber rendido cuentas de una parte del dinero por cuestiones administrativas, que en la actualidad se hallan protegidos por el Gobierno y que el proceso tiene connotación política.



Otra detención en La Paz

La comisión de fiscales que investiga 153 proyectos del Fondo Indígena logró enviar a la cárcel de San Pedro a Modesto Chura Otoya, representante de la Comisión de Administración del proyecto de mejora de la producción de café en Tipuani (La Paz), quien supuestamente recibió un monto de Bs 644.270.



Con Chávez y Chura ya son 11 personas las detenidas en las cárceles del país por los casos de supuesto daño económico al Estado.

Sin embargo, estas detenciones fueron criticadas por el abogado Eduardo León, quien cree que la Fiscalía actúa beneficiando a algunas personas como a Melva Hurtado, de la Cidob o Juanita Ancieta, de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, quienes no han sido citadas a declarar.



Por su parte, el diputado del MAS Ángel Villacorta manifestó que las investigaciones deben ampliarse para todos los involucrados, “caiga quien caiga”, como lo dijo el presidente Evo?Morales.



El secretario de Justicia de la Confederación de Campesinos (Csutcb), explicó que la Unidad de Liquidación del Fondo y la Fiscalía deberían seguir con todas las investigaciones de todos estos procesos de corrupción “con el fin de transparentar la entidad”.

El ejecutivo de los Interculturales (Cscib), Gustavo Aliaga, también dijo: “Somos los más interesados en ese tema”.



Apoyó ejecutar auditorías externas e internas.

Juanita Ancieta consideró una maniobra política que se le preguntase por los proyectos y el dinero devuelto por su organización y señaló que no tenía nada que temer