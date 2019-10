Artistas chilenos apoyan la demanda marítima

El reconocido pianista chileno Roberto Bravo y la cantante de rap Ana Tijoux, ganadora de un Grammy Latino en 2014, coincidieron en la importancia de otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar y criticaron la situación política de su país.



En una entrevista difundida por el portal web chileno "El Mostrador", Bravo dijo que es muy difícil convencer a la gente, pero consideró que "hay que abrir las puertas a Bolivia para un acceso al mar con una mirada humanista".



Además, dijo que esa posibilidad tiene que canalizarse a través de los expertos y obviamente ponerse de acuerdo con Perú, porque ese país también tiene que ver en esa historia.



"Si hablamos del interés por el otro, querer que el otro esté bien. Si eso significa mejorar y ser parte de una postura de ayudar al prójimo, por supuesto que habría que encontrar la fórmula para que Bolivia tenga salida al mar", complementó.



En cuanto a la situación actual de su país, dijo que "lo que ha pasado últimamente en Chile es que se estafa al Estado chileno, se estafa al pueblo de Chile".



"Desafortunados los dichos de Bachelet"



Por su parte, en declaraciones difundidas por el matutino digital "Emol" el pasado viernes, la cantante de rap Ana Tijoux calificó de "desafortunados" los dichos de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ante la decisión de Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de declararse competente para tratar la demanda marítima de Bolivia.



"A mí me parece muy bien dar salida al mar a Bolivia, pero no podemos esperar otra reacción en un país que le pertenece a siete familias y que tiene un Gobierno en el que la presidenta se entera por la prensa de los temas del país", manifestó la cantante.



Asimismo, Tijoux aseguró que "no me extraña la reacción; este Gobierno ya tiene todo vendido y me parece incongruente lo que pasa con Bolivia. Este país ha vendido todo a multinacionales extranjeras y seguro que si el tema fuera mar para Holanda, todos estarían felices", sustentó.