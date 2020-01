Regiones apuntan a los complejos como un alivio a la crisis

Desde las 4:00 de la madrugada hasta las 11:30 llovió el 6 de diciembre en Cobija, la capital de Pando, pero su ondulada topografía evita inundaciones de sus calles. La humedad fue intensa por la tarde, pero se fue evaporando por el sol que empezó a calentar.

La precipitación pluvial fue destacada por Édgar Polanco, coordinador del Consejo Productivo de la Gobernación pandina. “Es un regalo para la primera siembra de 120 hectáreas de arroz que se realizó hace dos semanas”, comenta.

Luego explica que nunca se hizo en Pando un cultivo extensivo como este, porque la tierra es muy ácida, pero que mediante un convenio con la Gobernación cruceña se consiguió que el CIAT haga una prueba de la semilla adecuada. “Hemos recibido una transferencia de tecnología”, añade.

Esa tarde Polanco recibió a delegaciones de las secretarías de Desarrollo Productivo de los nueve departamentos, asambleístas, pequeños productores y representantes de los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de Autonomías. Llegaron para participar, durante dos días, de un encuentro nacional que tuvo el objetivo de “promover en las entidades regionales autónomas la articulación de trabajo entre actores públicos y privados para el desarrollo de complejos productivos”.



El hotel Asaí fue el escenario en el que se desarrolló este encuentro, donde los asistentes no solo escucharon las proposiciones de los representantes de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Autonomías para unir esfuerzos e inversiones con los sectores privados como una salida a la crisis por los recortes de presupuestos.



También reclamaron responsabilidad gubernamental con muchos proyectos ‘que quedan a medias’.

“Es una lástima que no estén presentes los ministros para que nos escuchen directamente y no reciban resúmenes de informes”, expresó Humberto Vargas, integrante de la plataforma de concertación institucional para impulsar la siembra de frutas en el valle alto de Cochabamba.

Abierto el debate, hubo observaciones a que los acuerdos de este tipo de encuentros “no se hacen realidad”, como mencionó Heriberto Soto, asambleísta de Cochabamba.

“Omereque, municipio de Campero, es productor de tomate, pero nadie nos ayuda, ni público ni privado. A mí me sorprende que aquí dicen que nos apoyan. Esta es una oportunidad para hablar de una coordinación entre los gobiernos nacional, departamental y municipal, y no estar haciendo lo mismo y por separado”, mencionó.

Promover los complejos

Las delegaciones departamentales coincidieron en la necesidad e importancia de impulsar los complejos productivos con la participación de actores públicos y privados para contrarrestar la crisis.

En la presente entrega periodística les mostramos el potencial productivos de los diferentes departamentos que requieren mayor atención para garantizar la seguridad alimentaria de cada región