Angélica Sosa dice que se excusó de ver el contrato

¿Alguno de los funcionarios municipales asistentes a la reunión de aclaración con las empresas interesadas en adjudicarse el contrato de adquisición de equipos de monitoreo y vigilancia para módulos educativos, no le informó de que una de las firmas interesadas en este contrato era ITC Servicios?

El día que tuve conocimiento procedí a excusarme formalmente como indican las normas.

¿Antes de excusarse de seguir como responsable de este proceso de contratación llegó a hablar algo con el señor Mario Alberto Bruun Paz?

He sido responsable de miles de obras y servicios municipales, el poco tiempo de que dispongo para compartir con mi familia lo dedico a la vida de mis padres y mis hijos, los asuntos laborales quedan fuera de mi hogar.

¿A quién atribuye ese error de taipeo de la Resolución de Adjudicación Sepes N.º 239/2014?

Lo que usted ve como una mala intención, los servidores públicos lo observamos a diario. Para realizar más de 10.000 obras se cumplen decenas de miles de trámites, se usan borradores básicos que se modifican conforme cada proceso. Un error formal se subsana corrigiéndolo y publicándolo.

¿Se enteró usted que la señora Carla Sofía Bruun Paz fue solicitada por la Alcaldía cruceña para que presente una propuesta para alquilar esas dependencias, de propiedad de su hermano, Mario Alberto Bruun Paz, a la comuna por Bs 52.000 al mes?

Soy presidenta del Concejo Municipal desde hace un año, mis funciones son en el Legislativo y ese tema corresponde al Ejecutivo.

Dice que hay intereses políticos detrás de las sindicaciones del senador Arturo Murillo, ¿qué líderes o qué partidos políticos cree que están detrás?

¿No le llama la atención que este senador intente relacionarme con una señora que está siendo procesada por el Gobierno nacional? Qué tiene que ver Angélica Sosa en los problemas entre el MAS y el partido de Doria Medina? Angélica Sosa de pronto se convirtió en blanco de ataques políticos, injurias y calumnias para denigrar a la gestión del Ing. Percy Fernández, el mejor alcalde de Bolivia. Están en campaña sucia, usando a un senador paceño contra el desarrollo de 12.000 obras en Santa Cruz.

¿Quiénes le han manifestado su apoyo expreso frente a esta denuncia?

Realmente estoy muy agradecida con el pueblo cruceño por su apoyo, los subalcaldes, los dirigentes vecinales, mis colegas concejales, el gabinete del Alcalde, cientos de personas que me llaman, me escriben, incluso han organizado una marcha de cariño contra toda esta infamia.

La Fiscalía desestimó su denuncia contra el senador Murillo por los supuestos de acoso político y difamación, ¿qué opina?

Una vez sean notificados con la determinación de la Fiscalía, los abogados verán qué hacer.

La Fiscalía dio curso a una investigación de oficio por el supuesto uso indebido de influencias en la Alcaldía, ¿va a presentarse si es convocada?

Siempre hemos sido respetuosos de las normas, somos servidores públicos al igual que los fiscales, ministros y parlamentarios. Estamos para coordinar y trabajar por nuestro pueblo. He sido la primera en solicitar por escrito al Alcalde que remita el caso a la Oficina Municipal Anticorrupción para que expida un informe sobre el proceso, de igual manera solicité a la Comisión de Ética del Concejo que valore dicho informe y emita la conclusión que corresponda; fui la primera en ofrecer a la Fiscalía toda la información que requiera