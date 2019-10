García: "no hay nada más que hablar sobre Chávez"

El presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, dio por cerrado el debate sobre la salida "para siempre" del estratega del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wálter Chávez, que en días pasados arremetió detallando los errores del Gobierno.



"Decirles simplemente que es una decisión personal, respetamos la decisión del compañero y no hay nada más que hablar", afirmó hoy de forma tajante la autoridad en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.



Durante un programa televisivo, Chávez dijo que dentro del Gobierno "existe una política del show, de la tarima (...) Me duele ver que la comunicación del MAS está en manos de El Pocholo, es verdad, en manos de gente realmente negada para la comunicación política".



En ese mismo espacio, el ciudadano peruano manifestó que "lo que le falta a la hegemonía estatal que ha construido el MAS es una hegemonía cultural de verdad", criticando a la vez que no se separara a acusados de corrupción.



Sin embargo, Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, reveló los motivos para que Chávez deje el MAS, señalando que insinuó que su familia estaba involucrada en hechos irregulares con dineros del Estado, versión que confirma las pugnas de poder dentro del oficialismo.



"Se distanció de mí en particular. No fuimos muy amigos, pero debatíamos temas. Él tiene un ángulo interesante desde dónde ve la realidad del país. Yo me molesté con él porque dudó de mi integridad y eso yo no se lo permito a nadie", afirmó el hermano de Álvaro en entrevista con el programa "Que No Me Pierda".



Rául agregó que "puso en duda que fuera honesto y yo soy una persona que el día que me ensucie, pierdo todo. Toda mi vida nunca he agarrado ni un centavo del Estado (...) A veces la gente no puede ubicarse, pero si hubiera hecho eso toda mi historia sería basura".