Para el Gobierno, proceso de paz no se detiene

El ministro de Autonomías, Hugo Siles y el Procurador General del Estado, Héctor Arce coincidieron, por separado en afirmar que si bien el plebiscito en Colombia fue desfavorable a la intención del Gobierno, el proceso de paz que se inició no puede detenerse.



"Tal vez no se pone en riesgo el proceso de paz pero sí se genera una interrupción en la aplicación de la pacificación y el proceso de las FARC, principalmente se afecta la pacificación al interior de la sociedad colombiana", dijo el ministro de Autonomías.



Mientras que para el Procurador este resultado no es definitivo y que cualquiera de los resultados tendrá un margen estrecho de victoria y que debe llamar la atención de las autoridades.



"Según la convocatoria implicaría que ya no va esta mesa de negociación pero la iniciativa de una solución pacífica se sigue manteniendo no está todo perdido (...) pero no quiere decir que no se pueda seguir negociando para seguir en paz en otro plebiscito, en otras condiciones la situación puede ser diferente", dijo el Procurador en el programa Esta casa no es hotel, de la red ATB.



El ministro Siles dijo que el resultado no se lo esperaba nadie ni siquiera en la propia Colombia porque todos pensaban que la respuesta unánime sería el Sí y de lejos y también dijo que sorprendió el elevado índice de ausentismo que se produjo y las condiciones climáticas que pudieron afectar la participación de la población.



El Procurador Arce dijo que hay dos elementos que deben ser tomados en cuenta en estos resultados: primero el hecho de que las FARC no es el único movimiento en Colombia y recordó que hay otros grupos armados con los que debe existir otras mesas; "en segundo elemento es el quinto punto el último punto del documento es el proceso transicional que en los hechos es olvido perdón, es complicado cuando a la gente le dicen que les van a perdonar todo", dijo la autoridad.



El ministro Siles dijo que su posición es personal y no una postura gubernamental, dijo que en los siguientes días la Cancillería emitirá un comunicado oficial y también el presidente Evo Morales se referirá al tema.



Arce recordó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos llevó adelante una iniciativa de paz con mucho esfuerzo y que esa iniciativa dio sus frutos en un acuerdo que no tuvo parangón en el mundo con un despliegue impresionante, incluso con la presencia del Secretario General de la ONU y que ese acuerdo de paz en 5 puntos firmado el 25 de septiembre pasado y dijo que la vocación democrática del presidente impulsó la consulta ciudadana