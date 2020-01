Hijo de Escobar dice que su padre era más cruel que su versión televisiva

El hijo de Pablo Escobar aseguró en una entrevista con El País de España que la imagen que muestran sobre su padre en la serie Netflix "Narcos" no es una representación fiel a la crueldad con la que en verdad actuaba.



Sebastián Marroquín, como se llama desde que cambió de identidad, también lamentó que este show televisivo muestre la apariencia de que la vida de un narcotraficante es glamorosa y "cool".



"Mi padre era mucho más cruel de lo que se refleja en la serie. Sometió a un país con el terror. Hay miles de víctimas y un país detrás que merecen respeto. Están inculcando una cultura en la que parece que ser narcotraficante es cool”, dijo Marroquín en entrevista con el diario El País de España.



Marroquín reveló que hay jóvenes que se contactado con él para que los aconsejen de cómo convertirse en narcotraficantes. “Me escriben como si yo vendiera tickets para ingresar a ese mundo”, añade.



El hijo de Escóbar considera que la serie, que este año estrenó su segunda temporada, está lejos de mostrar “los momentos de soledad, miedo, zozobra, terror. La violencia era mucho más atroz de lo que la serie muestra", señala.



Los errores de "Narcos"



Marroquín señala varios errores históricos dentro de la trama de la serie. Por ejemplo, su edad. “Yo tenía 16 años cuando murió mi padre (y no era un pequeño niño como se muestra en "Narcos") y me enteraba de todo. El siempre me contó que era un bandido, un narco. Veíamos la televisión y no le temblaba la voz al decirme: esa bomba la puse yo. Y discutíamos”.



También asegura que los momentos de la caída de su padre no disfrutaron de lujos. “Ojalá el final hubiese sido con esas mansiones con piscina que aparecen en la serie. Tampoco estábamos rodeados de bandidos. Estábamos muy solos”.



Marroquín también dijo que su padre se suicidó y no fue abatido por la Policía, y acusó a su abuela materna de haber traicionado a su hijo para salvar la vida.