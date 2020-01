Morales dice que le gustó su himno en las FFAA

"Me ha gustado el ritmo, soy músico y les he dicho que pongan letra a ese himno y me han sorprendido", dijo al presidente Evo Morales sobre el himno que las Fuerzas Armadas (FFAA) le compusieron y que generó polémica.



La autoridad contó que "en 2010 me hicieron escuchar el himno a Evo, a mi me sorprendieron, no estoy manipulado. Debe haber como 10, 20 himnos a Evo" y comentó como en cada entrega de obra existen diferentes canciones y poemas al proceso de cambio.



A inicios de mes se conoció que el Ejército de Bolivia elaboró la “marcha a Evo Morales” que deberá ser entonada al final de cada acto militar. Según un radiograma militar, se "instruyó" a soldados aprender y entonar la composición en la que se alaba el perfil del jefe de Estado.



"Molestarme eso, yo más bien felicitaría (a las Fuerzas Armadas) porque nos estamos liberando. Yo saludo esas iniciativas que vienen de las Fuerzas Armadas (...) Yo pedí a la ministra de Comunicación que haga un librito de todas las poesías que hemos escuchado. He pedido que los mejores estudiantes dirijan los actos cívicos", acotó la autoridad.



Comentó que "entre el 93 y 94 el grupo, quizá el único grupo, Arawi, ha compuesto una canción a la coca, Kawsachun Bolivia, wañuchun gringos. Hay mucha música en los últimos tiempos al proceso, a la revolución, poesías y también a Evo, no es que Evo pide·.