Evo anuncia construcción de casas para madres solteras

El presidente Evo Morales anunció este sábado que se construirán casas para madres solteras como una iniciativa más para ayudar a las progenitoras en la crianza de los hijos.



"He pedido al compañero vicepresidente que para (las) madres solteras (debemos) hacer casas, es otra iniciativa que estamos lanzando", dijo Morales en la evaluación de gestión en Chimoré, ante las seis federaciones de trópico de Cochabamba.



El primer mandatario sostuvo que esta iniciativa ayudará a las mujeres que tienen varios hijos y que fueron abandonadas por sus esposos, novios o concubinos y que además deben encarar la vida sis contar con los recursos necesarios para sustentar a sus familias.



"Una compañera sola qué va a hacer con siete hijos, de acuerdo a un poco de investigación ahí nacen los nuevos pobres, nace la nueva pobreza y eso queremos eliminar", manifestó el mandatario.



Agregó que con estas acciones se pretende eliminar la pobreza y que las mujeres no se escapen de sus hogares para no ser regañadas. "Si consigue terreno podría hacer su casita y esa es la idea, debemos seguir creando nuevos programas sociales", dijo el presidente.