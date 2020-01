Rodrigo Paz Pereira: “Buscamos una política para tener un Estado razonable”

El alcalde de la ciudad de Tarija asegura que gobierna siguiendo los lineamientos que le han dado sus mandantes. El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que formó el frente político Unidos para Renovar (UNIR), habla sobre sus proyectos que buscan una autonomía regional que permita profundizar la democracia en el país.



_ ¿Cuán afectada está la Alcaldía de Cercado (Tarija) por el recorte de los recursos del IDH a causa de la baja en el precio del petróleo?

Dos afecciones; la primera económica en cuanto a recursos, el anterior alcalde en su último año tuvo un presupuesto de $us 160 millones y mi primer año de gestión he tenido $us 60 millones. Entonces, es evidente que esa diferencia genera un impacto muy grande en cuanto a la continuidad de ciertos proyectos del municipio. El segundo aspecto, que creo que es más importante, ante la abundancia de recursos que tuvo Tarija como el país, la falta de construcción de un Estado razonable para determinar políticas públicas que generen un de-sarrollo humano para hacer un país transformado y competitivo.



_ ¿A qué le dice “competir”?

Me refiero a competir en salud, en educación, en comercio y en una serie de áreas, no me refiero solo al ámbito estrictamente económico-comercial, sino competir en el desarrollo humano, en su visión total, esos son los dos aspectos fundamentales, pero de la segunda rescato que se está generando una política emergente para establecer, dadas las consecuencias de algunos escenarios que se produjeron en el país, caso de La Paz, por falta de agua u otros, ese Estado razonable.



_ ¿Qué es en su caso ese Estado razonable?

Cuando nos tocó asumir la Alcaldía preguntamos qué es ser ciudadano y ante la incógnita, ante la falta de respuestas, empezamos a trabajar con los presidentes de barrios para establecer qué significaba ciudadanía y el primer paso detectamos que ser ciudadano es el que identifica bienes públicos, como el agua, el orden, la información y la educación vial. Cuando se establecen y el ciudadano genera prioridades en esa escala, define cuáles de estas prioridades hay que desa-rrollar en primera instancia y eso obliga al Estado, al municipio, parte del Estado plurinacional, a ser razonable en las decisiones que haya que asumir.



_ ¿Cuál es la prioridad en su municipio?

Cuando hablaba con los presidentes de barrio, el pedido era generar tinglado, parque o la cancha, pero una señora dijo agua, cada año tenemos desde junio a agosto problemas de estiaje y pasamos de tener un promedio de 15 millones de litros de agua, que es el consumo de la ciudad de Tarija, a siete millones de litros que nos proporcionan nuestras fuentes y sufrimos de agosto a noviembre; esto para nosotros era normal los últimos 25 años, incluso teniendo el récord de fondos económicos, entonces se definió esa prioridad.



_ ¿Cómo está la situación del agua ahora?

Junto con la cooperativa de agua se asume el reto, cerramos acuerdo con el Gobierno y en poco tiempo establecimos una serie de proyectos, unos primeros paliativos que nos generaban una media de casi tres millones de litros diarios y después una galería filtrante de 10 millones y otra que nos va a generar más de 15 millones de litros. Hemos pasado de tener en la época de estiaje de siete millones de litros a tener una media de 20 millones, estamos por encima del consumo máximo que tiene la ciudad. Esperemos culminar el proyecto en tres años y medio con 40 millones de litros.



_ ¿Qué otras obras encara?

Hemos empezado a buscar las negociaciones con proyectos definidos, como el alcantarillado, los colectores y las microplantas de tratamiento. Vamos a pasar, si el Gobierno cumple su compromiso, que son $us 9 millones, a ser una de las ciudades punta a la hora de medición hídrica, medioambientalmente hablando. Trabajamos con todo lo que significará la primera ciudad inteligente de Bolivia porque estamos haciendo una inversión, junto a la Gobernación, de instalación de fibra y conectividad de wifi en toda la ciudad para implantar un nuevo modelo de administración.



_ ¿Y el pacto fiscal?

El pacto fiscal es un escenario en el cual vamos a debatir la forma de convivencia de todos los bolivianos. Lo voy a decir abiertamente, soy federalista, pero estamos en un proceso autonomista y la Constitución tiene sus márgenes, pero creo que tenemos que descentralizar política y administrativamente una serie de servicios del Estado. El Estado se construye desde las regiones y por ende el pacto fiscal es un debate sin miedo