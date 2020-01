El 2 de octubre Colombia decidirá si acepta la paz

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo este miércoles que mañana enviará al Congreso el texto del acuerdo de paz con las FARC para que convoque el plebiscito de refrendación de lo pactado, que se celebrará el próximo 2 de octubre.



"Para ello, mañana mismo enviaré al Congreso el texto definitivo

del Acuerdo Final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito para su refrendación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre", manifestó el jefe de Estado en un mensaje a su país.



Santos saludó este miércoles el fin de "la tragedia de la guerra", minutos después de que desde La Habana su gobierno y la guerrilla FARC anunciaran un histórico y definitivo acuerdo para acabar con medio siglo de conflicto armado.



"Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra", dijo Santos.



El acuerdo debe superar la prueba en las urnas (para lo cual requiere al menos 4,4 millones de votos afirmativos y que el "No" tenga una votación menor), podrá decirse que el último conflicto armado en América está en vías de extinguirse.



Un sector influyente en Colombia encabezado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se opone firmemente a lo pactado en La Habana por considerar que dejará en la impunidad delitos atroces de las FARC.





Documento: Acuerdo definitivo de paz en Colombia



Los rebeldes de las FARC y el gobierno de Colombia alcanzaron un histórico y definitivo acuerdo de paz para acabar con una lucha de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas, según anunciaron el miércoles al término de casi cuatro años de negociaciones.



Las difíciles discusiones que albergó La Habana llegaron a feliz término con la firma de un acuerdo de seis puntos sustanciales que, para hacerse efectivo, deberá ser aprobado en un plebiscito que se realizará posiblemente en octubre.



"Hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años", dice el comunicado conjunto leído en La Habana por los garantes de Cuba y Noruega.



El pacto prevé en esencia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depongan los fusiles y se conviertan en un partido político.



La palabra de los firmantes



"Hemos ganado la más hermosa de todas la batallas: la de la paz de Colombia", proclamó Iván Márquez, jefe negociador de los rebeldes tras suscribir el pacto con Humberto De la Calle, su contraparte del gobierno.

El acuerdo con la mayor guerrilla de Colombia, en armas desde 1964, permitirá superar en gran parte un enfrentamiento que deja unos 260.000 muertos, casi siete millones de desplazados y unos 45.000 desaparecidos.



El pacto de La Habana prevé compromisos para solucionar el programa agrario, que dio origen al levantamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y enfrentar el del narcotráfico, combustible de la violencia.



También acordaron un alto al fuego bilateral y definitivo, fórmulas de justicia y reparación de las víctimas, y la participación en política de los futuros excombatientes.



Se espera que las FARC inicien su desarme en un plazo de seis meses contados a partir de su concentración en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia.



Observadores desarmados de la ONU y delegados de las FARC y el gobierno verificarán el proceso de dejación de armas, con las cuales se levantarán tres monumentos.



"Hemos llegado a la meta: la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado, la mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz; la guerra ha terminado", dijo De la Calle.



El proceso de La Habana es el primero de los cuatro que se han intentado con las FARC que está a punto de concretarse. Antes fracasaron las iniciativas emprendidas en 1984, 1991 y 1999.

En Bogotá unas 400 personas siguieron con emoción el anuncio a través de una pantalla gigante en un parque.



"Uno no cree que puede vivir para ver cosas como estas, históricas para el país", dijo Marcela Cárdenas, un empleada de 24 años.



De momento no se ha anunciado una fecha para la rubricación del acuerdo por parte del presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko), jefe máximo de la guerrilla.



Mire en la parte de arriba los momentos más importantes de la firma del acuerdo final.