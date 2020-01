Antelo dice que jugaron un gran partido

El director técnico de Guabirá, Victor Hugo Antelo, señaló que sus dirigidos cumplieron una buena actuación ante el rojo cochabambino. "Hay que reconocer el buen trabajo defensivo de Wilstermann porque le llegamos por derecha y por izquierda, y la pelota no entró", afirmó este lunes en Montero.

Sobre el tanto anulado a Saucedo (62'), 'Tucho' señaló que no vio falta en la jugada. "No sé qué pasó. No vi nada. Después hubo un penal para nosotros y no lo cobra. El jugador le pone el brazo y el árbitro (Wilson Estrada) está cerca. Los errores tienen que mostrarle a los árbitros para que mejoren", afirmó.

Antelo apuntó que el equipo que presentó Wilstermann no fue del todo un plantel alterno. "Los centrales hicieron un gran partido, sobre todo Díaz (David). Les aseguró que ante Peñarol (por la Libertadores) por lo menos serán titulares", mencionó.

Equipo corto

El entrenador afirmó que el rojo es un equipo con pocas alternativas en la banca. "Tenemos un equipo muy corto. Nosotros no somos como Bolívar, se lesionan cuatro y salen seis para reemplazar", señaló.