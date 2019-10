La cuarta entrega de la saga 'Millenium' sale a la venta el 27 de agosto

La cuarta entrega de la saga "Millennium", obra del fallecido Stieg Larsson, saldrá a la venta el 27 de agosto en al menos 35 países, confirmó hoy al diario "Dagens Nyheter" una portavoz de la editorial sueca Norstedts.



"Det som inte dödar oss" (Lo que no te mata te hace más fuerte

en la versión en castellano) ha sido escrita por el sueco David

Lagercrantz, elegido por los herederos de Larsson, autor de los tres

volúmenes anteriores.



"Hemos firmado un contrato con 35 de los 45 países en los que la serie "Millennium" de Stieg Larsson fue publicada. Muchos lo sacan a la vez que en Suecia; entre ellos, el resto de Escandinavia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Canadá y EE.UU.", dijo al diario Linda Altrov Berg, portavoz de Norstedts.



El legado de Larsson



La salida del libro, protagonizado por Mikael Blomkvist y Lisbeth

Salander y que tendrá más de 500 páginas en la versión sueca,

coincide con el décimo aniversario de la publicación en este país

nórdico del primer volumen, "Los hombres que no amaban a las

mujeres".



La voluntad de Erland y Joakim Larsson, padre y hermano menor de

Stieg Larsson, respectivamente, y gestores de su legado, fue escoger

a Lagercrantz para escribir su propio Millennium 4 y mantener con

vida el mundo creado por Stieg Larsson.



"Se suele decir que un buen título siempre tiene que tener varios

significados y no dejarse atrapar. Lo que quería usar en el libro es

la enorme mitología que Stieg Larsson dejó, el mundo que creó", dijo

a la edición digital de "Dagens Nyheter" el autor.



Lagercrantz, coautor de una popular autobiografía del futbolista

sueco Zlatan Ibrahimovic, destacó que Lisbeth Salander no es

cualquier clase de superhéroe, "no es sólo grande por sus talentos,

sino también por su contexto y su pasado".



El elevado número de páginas no fue algo premeditado, confesó

Lagercrantz, que sólo buscaba que hubiera en el libro "muchas

intrigas", al igual que hacía Larsson, autor de una saga que ha

vendido cerca de 80 millones de ejemplares en todo el mundo.