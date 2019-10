García Linera lo tuvo difícil en una entrevista

Álvaro García Linera estuvo en una entrevista en El Mañanero, que transmite por la Red Uno, donde además de tocar temas concernientes al país, la economía y la justicia, fue sorprendido por la conductora, Marcia Calabi, con preguntas sobre temas íntimos, que lo pusieron algo nervioso.



A la pregunta de cuándo piensa en tener hijo pronto respondió que prefiere esperar ya que por el momento, ni él ni su esposa, tendrían tiempo para atender a un bebé.



Pero García Linera ‘tragó saliva’ al enumerar los apellidos que tendría su hijo. No pudo contestar de corrido porque olvidó el apellido materno de su esposa, pero con una ayudita de la conductora logró concentrarse de nuevo y salir adelante: "Valdivia".



No terminó ahí la ‘tortura’ del ‘vice’, pues en el siguiente segmento hizo equipo con Calabi para enfrentar en feroz contienda de jenga a Casiano (Ronald Valverde), a Satuca (Jenny Serrano), con Marco Antelo como árbitro.



La torre de fichas de madera aguantó más rondas de lo normal y al final se derrumbó durante el turno del mandatario.



Acto seguido, y como penalización la conductora y él tuvieron que tragar un huevo crudo.



No te pierdas el vídeo de la entrevista del vicepresidente.