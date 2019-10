Bachelet dice que "nunca más" irá a una reelección

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que "lo que no voy a hacer es pretender reelegirme nunca más", sobre la posibilidad de mantenerse en el poder después de su mandato, que concluye en 2018.



"Yo no sé lo que voy a hacer en el futuro", explicó la mandataria en una entrevista con CNN en Español. Agregó que "las democracias requieren de alternancia en el sentido de nuevos rostros, puede ser de una misma coalición, pero nuevos rostros, nuevas figuras, ideas nuevas, yo creo en eso muy fuertemente".



Las declaraciones de Bachelet se dan mientras Bolivia avanza hacia un un referendo en el que la población decidirá si el presidente, Evo Morales, puede ser habilitado nuevamente como candidato en 2019.



En la misma entrevista, sobre las críticas que recibe, la mandataria chilena señala que "lo primero es que uno no tiene que tomárselo de forma personal", y agregó que "la política no es tan diplomática, pero uno entiende que es así".



Bachelet encara ahora su segundo mandato, luego de ganar los comicios en su país en 2005 e iniciar otro periodo en enero de 2014, siendo la primera mujer, en la historia, que alcanza la presidencia en el vecino país.