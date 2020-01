Humor virtual

Cuando finaliza un partido de fútbol, al otro día de la elección del Miss Universo, luego de las elecciones de autoridades, después del error en los premios Oscar, luego de un error cometido por una persona pública aparecerá un sinnúmero de imágenes denominadas memes, en las que los protagonistas serán el objeto de burlas. Hace unos años, una estrepitosa patada de un jugador de fútbol hacia el rival en un clásico fue objeto de memes que se mantienen hasta la fecha. Siempre ha existido este tipo de imágenes: las tiras cómicas de los medios ponían un poco de humor a la realidad. El humor es definido como un modo de pensar, enjuiciar o convertir la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Todo personaje público está expuesto a que le realicen un humor gráfico, un meme.

Ahora, con internet y las redes sociales, estas imágenes se viralizan rápidamente; los memes se han posicionado como una herramienta de humor. Así también, en muchos grupos de WhatsApp ponen un toque de alegría a nuestro diario vivir, No es necesario ser experto, existen distintas aplicaciones para retocar fotos, cambiar rostros, etc. Pero no hay que olvidar que muchas bromas pueden ser tomadas de mala manera. En enero de 2015, el semanario satírico francés Charlie Hebdo fue víctima de un atentado terrorista, dos hombres entraron y asesinaron a 12 personas. Esto se produjo en represalia a una publicación de una caricatura del profeta Mahoma, que lo tildaba de terrorista.

Ahora bien, es necesario no ser extremista en este tipo de situaciones, es obvio que si existe una imagen que consideramos afecta nuestra integridad, hay que denunciarla, pero toda persona pública tiene que saber que está expuesta a recibir críticas y elogios, así como también a que le realicen memes. El entrenador de fútbol Marcelo Bielsa se refiere a este tema de la siguiente manera: “Soy un personaje público, pero me cuesta demasiado procesar sus consecuencias”. Nos llegan memes que nos permiten distendernos, reírnos, tomar la vida con humor... Si no eres partidario de esto, no los descargues. Yo en particular, me río cada vez que me llegan, al fin y al cabo la tecnología nos permite sobrellevar una vida llena de caos, presión y estrés.