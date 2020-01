Senasag suspende la importación de Pura Vida

Javier Suárez, director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), informó este viernes a EL DEBER que se ha determinado la suspensión temporal de la importación del producto lácteo evaporado 'Pura Vida', por precaución sanitaria.

La disposición del Senasag es diferente a la medida adoptada en Perú, donde se ordenara al Grupo Gloria que inmovilice y suspenda la venta de todos los lotes de su producto Pura Vida, que era ofrecido en el país como leche a pesar de que también contiene otros ingredientes.

"Nosotros hemos tomado la determinación de suspender la importación de este producto al país hasta que puedan salir los resultados de laboratorio que el Senasag ha tomado el lunes, prevemos que estarán listos el martes de la próxima semana, esto nos permitirá conocer la composición del producto en cuestión" informó Suarez.

Sin embargo, el director del Senasag aclaró que no se está retirando este producto de los mercados, ni prohibiendo su venta porque no este producto es inocuo y no causaría daño alguno a la salud de la población.

La Empresa Pil Andina, que importa el alimento lácteo evaporado 'Pura Vida' de Perú, dijo el viernes que respeta la decisión del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria para suspender temporalmente la importación de ese producto hasta que se presente los resultados de laboratorio.

"Ante la última notificación recibida de parte del Senasag, nuestra industria es respetuosa de las determinaciones que ha tomado esta instancia, entendiendo que se trata de una medida temporal que suspende la autorización de nuevas importaciones del Alimento Lácteo Evaporado Pura Vida", remarca un comunicado de prensa.

Según ese documento, Pil Andina ratificó que ese producto 'Pura Vida' cumple con la norma aprobada por el Senasag en cuanto a etiquetado e inocuidad y no existe ninguna observación respecto a su inocuidad y a su valor nutritivo.

