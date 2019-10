Los discapacitados radicalizarán protestas

La personas con discapacidad volvieron a rechazar el acuerdo firmado entre un grupo de personas con el Gobierno y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión exigiendo el pago de un bono mensual de 500 bolivianos, informó el dirigente del sector, David Cayo.



Han pasado más de 60 días de vigilia, 15 días que se colgaron en puentes y 35 jornadas de marcha desde Cochabamba a La Paz, y a la fecha las personas con discapacidad no lograron entablar diálogo con autoridades de Gobierno.



El sector se encuentra ocho días en la Sede de Gobierno y el Primer Mandatario aún no los recibe en Palacio; mientras que efectivos policiales continúan resguardando el ingreso a la plaza Murillo.



"Todas las federaciones ha repudiado, se han sacado sangre rechazando (el acuerdo), (ellos) no son interlocutores validos de nuestro sector, reciben recursos económicos del Estado (…) El Gobierno ha querido minimizar nuestras reivindicaciones legitimas reuniéndose con funcionarios afines", denunció Cayo.



El dirigente anunció que en distintos puntos del país comenzaran a colgarse en los puentes, iniciarán marchas, huelgas de hambre y en La Paz radicalizaran las medidas de presión, si es que las autoridades siguen negándose a atender sus demandas.



"Vamos a mandar mañana otra nueva carta para ver si nos recibe el presidente", dijo esperando que el Primer Mandatario los reciba.



Las personas con discapacidad que llegaron en una caravana desde Cochabamba a La Paz exigen un bono mensual de 500 bolivianos, porque según argumentan los 1.000 bolivianos que reciben al año no es suficiente para atender muchas necesidades que tienen especialmente lasde salud.