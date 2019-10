El MAS se encierra para elegir vocales y perfilan nombres

Nueve postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) están en la carpeta del oficialista MAS. Son los que obtuvieron los mejores puntajes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el tema se trabó en respetar la Constitución y elegir a tres mujeres, dos indígenas y un varón.



El otro vocal será elegido por Evo Morales. Por eso, el oficialismo se encerró ayer para destrabar el asunto y está previsto que hoy, por la madrugada, se definan los nombres que serán elegidos en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La oposición fijó su postura y descartó ser parte del proceso.



Según el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, los 98 postulantes que clasificaron tienen “igualdad de condiciones” para ser elegidos por la Asamblea. Sin embargo, en el oficialismo perfilan nueve nombres, que son los más destacados en la puntuación.



Los cupos de vocales mujeres posiblemente los ocupen Patricia Roncal Revollo, Roxana Ybarnegaray y María Choque Quispe, que ocuparía a la vez el cupo de indígena.



Lío por el cupo de varón

La otra figura autoidentificada como indígena es Félix Huanca Ayaviri. Con lo que este espacio puede quedar resuelto y faltaría elegir dos varones. Aquí se originó el problema, ya que existen cuatro con las mismas posibilidades.



Aparece José Luis Exeni con el mejor puntaje, Antonio Costas Sitic como segundo, Iván Kucharsky Villarreal y Noel Humboldt Kovacev como tercero y cuarto, respectivamente.



“Tenemos la lista de los 98 postulantes con más puntos.



Lo que deberíamos hacer es elegir a los mejores, a los que obtuvieron más calificación, es lo lógico, pero debemos respetar la Constitución y elegir a mujeres, indígenas y varones de acuerdo a lo que dice la norma”, explicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS).



Una fuente que participó en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea reveló que existe la intención de incluir a Exeni y Costas, pero el primero tiene “algunos reparos” por la controversia que se armó con la oposición al vincularlo con el MAS.



“El tema de mujeres está casi resuelto, lo mismo con vocales autoidentificados indígenas, pero la cosa pasa por el cupo de varones, ahí no hay consenso”, admitió la fuente.



Reunión de bancadas



Hoy, por la madrugada, el MAS tendrá una última reunión de bancadas para liquidar el asunto de los vocales electorales, explicó Gonzales. A esta cita también están invitados los jefes de bancada de los opositores Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).



Estas fuerzas condicionan su asistencia al retiro de Exeni de la nómina final por su supuesta vinculación con el oficialismo.



Esta petición caería en saco roto, ya que Gonzales descartó eliminar a Exeni porque el reglamento no lo permite. “No demostraron denuncias y no se lo retiró”, dijo el oficialista