Obreros de ex-Enatex alistan cierre de vías

En busca de revertir el cierre de la empresa estatal textil ex-Enatex o de que el Gobierno les dé otra alternativa laboral, los más de 400 trabajadores que optaron por no cobrar sus beneficios sociales determinaron el cierre de las dos vías principales que conectan El Alto con la ciudad de La Paz.



Gerónimo Cori, secretario del sindicato de trabajadores de la ex-Enatex, indicó que en la asamblea que mantuvieron el sábado con la participación de la Federación de Fabriles de La Paz se aprobó primero una concentración en la Ceja (El Alto) para luego realizar el cierre, no detalló por cuánto tiempo, de la autopista y de la carretera antigua hacia el centro paceño.



El dirigente sostuvo que la huelga de hambre se manten-dra y que las distintas movilizaciones o bloqueos que realicen contarán con el apoyo de los fabriles.



René Ticona, otro dirigente de sector en conflicto, indicó que el accionar del Gobierno recuerda al decreto 21060 que permitía que miles de personas queden sin sus puesto de trabajo.



Pago de finiquitos

Desde el Ministrio de Trabajo informaron de que unos 600 trabajadores de la factoría cerrada ya cobraron sus beneficios sociales y que no deberían participar de las distintas movilizaciones que se anuncian para esta semana.



Desde esta dependencia gubernamental indicaron que los operarios que aún no cobraron sus finiquitos lo pueden hacer.

Cabe señalar que según Erbol, algunos trabajadores denunciaron ser presionados para el cobro de sus beneficios sociales bajo el argumento que el plazo era hasta el sábado y que de ahí en adelante ya no lo podrían hacer