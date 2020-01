Aseguran que la laguna Colorada no se secará

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) asegura que la laguna Colorada no se secará, pero, en la eventualidad de que el espejo del agua baje a niveles históricos, la entidad ha desarrollado un proyecto para llevar agua de Huayllajara y del Silala.



"Lo ideal, por la cantidad de agua, es del Silala", dijo este martes el director del Sernap, Félix Gonzáles, sin embargo, insistió que se prevé que habrá lluvias que permitirán reponer el agua en la laguna.



En la actualidad, las aguas del Silala son canalizadas hacia Chile, lo que ha provocado una demanda de ese país contra Bolivia porque pretende que la Corte Internacional de Justicia las declare río de curso internacional.



En los últimos días, han salido diversas informaciones en sentido de que los flamencos están emigrando porque la cantidad de agua de la Laguna Colorada está disminuyendo.



Frente a eso, el Sernap, basado en un estudio que hace referencia al comportamiento de la Laguna en 26 años, aseguró que no existe riesgo de que ésta se seque.



"Nosotros, quienes manejamos la reserva Eduardo Abaroa, estamos seguros que no hay riesgo que se pueda secar la laguna Colorada, estamos entrando a otra época de lluvias, por lo menos las previsiones es que va a haber lluvias y no hay ese riesgo que podamos correr que se pueda secar la laguna colorada", afirmó Gonzáles en conferencia de prensa.



Los niveles de crecimiento



Explicó que en 1990 el espejo de agua de la laguna era de 2.392 hectáreas; que en 2009 (el año de mayor crecimiento) llegó a 2.948 hectáreas; el 2011, que fue el año más dramático, bajó a 1.346 hectáreas, lo que ha representado una reducción del 54%.



De acuerdo a una medición de agosto de este año, el espejo de agua es de 2.413 hectáreas, lo que equivale a una recuperación del 79% en relación a 2011.



En caso de que el espejo redujera hasta el nivel del 2011, entonces se aplicaría el plan B, que es llevar agua de Huayllajara o del Silala.



Regreso de Flamencos



En cuanto a la población de flamencos, en enero de 1997 había 14.483; en 2010 la cantidad había subido a 29.500; mientras que en noviembre de 2015, la población había llegado a 72 mil flamencos.



En agosto de 2016, según un censo del guardaparque, hay 10.899 flamencos, lo que están retornando después de la época fría.



Por todos estos elementos, el Sernap considera que la laguna Colorada no se secará, pero en caso de que siga bajando el nivel, indica que cuenta con 250 mil bolivianos para llevar agua de Huayllajara, que está a siete kilómetros; o caso contrario del Silala, que está ubicado a 25 kilómetros.



Para el caso del Silala, se precisa el concurso de la Gobernación de Potosí y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. El presupuesto y la cantidad de agua que se canalizaría en este caso, aún no ha sido definida.



La laguna Colorada está ubicada en territorio potosino en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. Es un lugar de cría de flamencos andinos y se constituye uno de los atractivos turísticos más interesantes de la zona.