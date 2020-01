Esposa de Carlos Vives contesta a la fan 'enamorada'

Carlos Vives confesó cuál fue la reacción de su esposa Claudia Elena Vásquez luego de que una fan lo besara en su concierto. El cantante aseguró que a ella no le sorprenden las muestras de cariño de los seguidores.

“Clau está curada de espanto con el cariño de la gente, la verdad que no podemos armar mucho problema por un beso. Qué bueno que a un artista, a esta edad, todavía le pasen estas cosas”, expresó en medio de risas en una entrevista de radio.

Todos en camita sintonizados con el #tourdefrance pendientes de @rigobertouran #eltorodeurrao #vamosrigoneitor #rigobertouran @carlosvives #ElenaVives #PedroVives ❤❤❤ Una publicación compartida de Claudia Elena Vásquez (@claudiaelenaoficial) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 7:30 PDT

Claudia que estuvo en primera fila durante el concierto, presenció toda la situación, pero no se manifestó directamente. Fue Carlos que afirmó que todo fue producto de la emoción: “Fue un momento de efervescencia y calor, de colombianidad y amor por la tierra, por el artista (…) Clau es muy fresca, sabe lo que está detrás de las cosas y le da el justo valor a las cosas y bueno, gracias por la atención y saludos a todos”.

Pero para no dejar dudas, la modelo posteó unas fotos en las que muestra a su familia unida y feliz.

Por su parte, Chely Torres, la periodista que besó al cantante no la está pasando tan bien. "Yo fui a cubrir el evento, tuve acceso al backstage y obviamente estaba extremadamente contenta, mi corazón estaba lleno de emoción. Cuando la seguridad se distrajo, no me pude contener y me lancé", dijo la mujer.

Al parecer su marido no tomó nada bien el hecho de que su mujer fuera noticia mundial por este beso y su matrimonio podría terminar.