"Soy inocente, yo nunca cometí trata y tráfico"

Luego de ser aprehendido, pidió declarar ante los medios de comunicación. Ahí lanzó dardos a sus enemigos. “Mi hija dice que ha estado internada (con problemas psiquiátricos) en una sola oportunidad, han sido al menos tres durante varios meses. Quiero que vean por qué es esto. Viene de Ernesto Córdova con todo su clan, con su hermano, que era diputado, los señores que me han raptado”.



Lo acusan de trata y tráfico, ¿qué dice usted?

Quiero que lean esto. Dice que el señor Ernesto Córdova, en esta misma oficina donde acaban de detenerme a mi, Ernesto Córdova está denunciado por trata y tráfico, por haber violado. Y fue presentado el año pasado. Porque yo descubrí esto, viene mi hija con su novia Ernesto Córdova, y me denuncia a mi por trata y tráfico, para decir: No hables Marco.



¿Pero qué dice usted sobre la denuncia que tiene en su contra por trata y tráfico?

Es mentira, yo nunca cometí trata y tráfico. Porque este señor ha contactado a muchachas, son cuatro señoritas que en esta oficina han denunciado antes de que las han prostituido.



¿Para qué viajaba usted a Cuba, Venezuela, Paraguay y otros países?

A cuba señores yo viajaba para llevar arroz y papel higiénico que hemos querido presentar al mismo gobierno de allá para venderles estos insumos.



¿Se lo acusa de comprar y vender mujeres?

No, es falso. Ayer se ha presentado en un canal de televisión más de 20 chicas, declarando que a una de ellas, mi hija le ha ofrecido mil dólares para que diga que yo la he violado a ella. Vean la mano oscura. Los hermanos Córdova, está Juan Carlos Córdova, el ex diputado, el Ticoco, este clan familiar es de asesinos, este clan familiar son los que han matado al O` Connor. Ellos tienen 42 locales y quieren tener el monopolio en la ciudad de La Paz.

Desde que han salido de la cárcel, estos señores tienen 42 locales, antes no tenían ni un peso, ni para comer. Se venían a prestar dinero de mi.



¿Hay dos policías que trabajaban con usted?

Si, esos señores lo único que hacían es vigilar mi casa desde hace siete u ocho años, y ellos son amedrentados por la familia Córdova, ellos se han entrado a mi casa. Ellos almuerzan, cenan, todo en mi domicilio y si le piden un informe, estoy seguro que ellos denunciarían si vieron si cometí trata y tráfico, o fueron testigos de alguna matufia, yo jamás hice algo sucio en mi vida. Yo tengo las manos limpias y le digo a mi hija Nohemy, sigo siendo el lustrabotas, el cochina, el cerdo, sigo siendo el mismo lustrabotas.



¿Juan Carlos Córdova fue su colaborador?

¿Colaborador mío?, nunca, ese señor tiene más de 15 denuncias, pregunte en Santa Cruz, me amenazó de muerte con una pistola.



¿Pero trabajó con usted?

Discúlpeme, cómo puedo trabajar con mis enemigos. Este señor venía y me decía que le venda una moto, yo me dedico a la compra y venta de vehículos. Por eso les digo, cómo de la noche a la mañana después de matar a O’Connor, a los cambitas, ahora tienen plata. Pregunten, por qué 27 veces han clausurado La Diosa, el local que está frente a Katanas y que pertenece a ellos.



¿Hace cuánto venció el permiso de su local?

Hace seis o siete meses, pero ya se presentó la documentación. ¿Por qué mi hija dice que mis empleados avasallaron el local?, ¿y quién era la propietaria desde sus 17 años?, pero no, ahora dice mi padre, es muy raro que lo diga.



¿Por qué funciona sin licencia?

Porque cuando no te la entregan te dan un término para presentar toda la documentación. No es nomás decir vengan y clausuren. ¿Sabían ustedes a cuántas personas mataron en El Caballito (local que pertenece a la familia Córdova)?, dos o tres, ¿saben cuántas veces lo han clausurado?, 59 veces. Tengo 57 denuncias porque los hermanos me venían a pedir dinero para que financie campañas.



¿Cómo contactaba usted a las señoritas?

Sería bueno que hablen con las chicas. Conmigo nada, yo subalquilo el local.



¿Y no dijo que perdonaba a su hija?

Díganle a mi hija que todo el dinero que tengo lo he conseguido limpiamente, ella ahora quiere conseguir todos mis bienes. Se entró a Katanas, me quiso quitar mi local con los hermanos Córdova. Lo han detenido al hermano de Córdova, dentro mi local. Después quiero denunciar a Juan Carlos Córdova intentó dispararme en Santa Cruz.



¿Y la perdonará o no?

Ella es mi hija.ya me ha denunciado en 40 oportunidades, Cuando era niña dijo que yo la he violado, y dijo que lo hice porque no le compré un vehículo 0 kilómetros, sino otro de medio uso. Las mentiras tienen patas cortas, se sabrá la verdad. Todo lo conseguí legalmente. Me quieren sacar del departamento. Yo me pregunto, ¿con qué plata una niña de 18 años puede comprar un local de $us 200 mil, o un departamento de $us 100 mil. Los Córdova están detrás. Es una pena, más vale un amante, un marido, que su propio padre, es una pena.



Ella ha implicado a gente del Ministerio de Gobierno, ¿usted qué dice?

Es el afán desestabilizador del señor Marco Córdova, de hacer quedar mal a este Gobierno, y les pido perdón a esos señores, de parte de mi hija y de parte del señor Ernesto Córdova, de querer hacer quedar mal a gente del Gobierno, que no tiene nada que ver, que si conozco fue paseando en moto. ¿Por qué quieren desestabilizar a un gobierno?, ¿por qué quiere desestabilizar a este Gobierno?, las mentiras tienen patas cortas. Yo voy demostrar que lo único que quieren hacer es mellar a un Gobierno.



¿Usted es inocente?

Absolutamente, mi hija es la única víbora, que se consigue como testigo todavía una brasileña que yo ni siquiera he traído.