Tribuno culpa a Gobierno por crisis en la justicia

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, señaló que el Gobierno es responsable de la severa crisis que existe en esa administración. Lamentó que muchas de las normas llegaron de forma tardía.



"Estamos tratando de mejorar. La culpa más bien la tiene el Gobierno, el Legislativo que no ha dictado a tiempo las normas correspondientes, porque todavía falta. Hay que reformar los códigos y otras normas", dijo el tribuno a EL DEBER.



Sostuvo que responsabilizar a las autoridades de turno no es un intento de lavarse las manos y aseguró que los máximos administradores de justicia no tienen sucias las manos. El Gobierno prevé para el 16 y 17 de abril la Cumbre de Justicia.



"No tenemos porque lavarnos las manos, no tenemos sucias las manos", exclamó von Borries a su ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), espacio en el que se llevó adelante la sesión de honor por los seis años del nuevo Estado.