106 bautizos, sin aval del Arzobispado católico

Ayer por la mañana, en Satélite Norte, 106 niños recibieron el primer sacramento en un área verde, frente a una gruta del Divino Niño. “El ritual es el mismo que la Iglesia católica, con crisma, agua, óleo y velas”, señaló Richard Lipacho, quien se presentó como obispo de la Iglesia Católica Apostólica Nacional, que está en Bolivia hace un año y medio.



Otro religioso, que se presentó como el sacerdote Juan de Dios, señaló que esta Iglesia tiene su templo en Villa Warnes, llamado Santiago Apóstol, que cuentan con 50 sacerdotes en Bolivia y su propio Arzobispado en La Paz.



Aseveró que no dependen de la Iglesia católica, que en Santa Cruz está representada por el monseñor Sergio Gualberti, sino de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña (ICAB) y que tienen capillas en la zona Virgen de Luján, comunidad 8 de Diciembre cerca de Paurito, El Quior, Jardines del Sur, Paitití y Guapilo.

“La Iglesia católica es una”

Erwin Bazán, vocero del Arzobispado de Santa Cruz, lo explicó así: “La Iglesia católica es una sola y está al cuidado del papa Francisco, por lo tanto, en esta Iglesia que se autodenomina católica nacional, son sacerdotes falsos”, aseveró. Así también, alertó a las personas que bautizaron a sus hijos con ellos que los certificados que reciban no tienen validez para cumplir con los otros sacramentos en la Iglesia católica.

Un testimonio

Eva C. fue una de las personas que hizo bautizar a su hija ayer. Se le consultó si le habían comentado que se trataba de una iglesia católica que no dependía del Arzobispado de Santa Cruz; dijo que sí. Sin embargo, cuando se le preguntó si sabía que esa Iglesia no es la misma que la del extinto cardenal Julio Terrazas y que lidera el papa Francisco, se asombró y manifestó que eso no lo tenía muy claro.