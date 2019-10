Asunción de Venezuela en Mercosur desata conflicto

Venezuela comunicó hoy al resto de países del Mercosur que asume la presidencia pro témpore de la organización regional, una vez que Uruguay anunció que finaliza la suya, según una carta remitida por la Cancillería venezolana a sus homólogas, a la que tuvo acceso hoy Efe. La decisión desató, de hecho, un conflicto regional debido a que Paraguay y Brasil no reconocen la asunción de Caracas.



En cambio, el presidente Evo Morales saludó la "presidencia pro tempore venezolana del Mercosur", pese a que sus miembros tienen divergencias sobre si esa nación puede o no asumir la conducción del bloque.



"Otro ataque a la integración económica por instrumentos del sistema capitalista. Saludamos Presidencia pro tempore venezolana del Mercosur", dijo en Twitter el presidente Morales, cuyo país está en proceso de adhesión como miembro al bloque económico.



Venezuela informó vía comunicado. "Tenemos a bien informar que, a partir del día de hoy, la República Bolivariana de Venezuela asumirá con beneplácito el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, con fundamento en el artículo 12 del tratado de Asunción y en correspondencia con el artículo 5 del Protocolo Ouro Preto", afirmó el documento.



La carta, remitida por el Ministerio de Exteriores venezolano a las cancillerías de los países miembros de la organización, recalca que estos artículos son los "únicos instrumentos normativos fundacionales que regulan la procedencia y continuidad de la Presidencia Pro Témpore" del Mercosur.



Asimismo, se señala que durante el ejercicio de la presidencia, Venezuela "realizará su mayor esfuerzo para garantizar la legalidad, institucionalidad, legitimidad y desempeño de este importante bloque de integración suramericano, bajo una vocación profundamente unionista".



Venezuela realiza este anuncio pese a que algunos miembros del bloque como Paraguay y Brasil sostienen que el país caribeño no puede ejercer la presidencia del Mercosur debido a que no tiene las condiciones políticas y económicas para desempeñar el cargo.



Ambos países insistieron además en que debe clarificarse la situación de derechos humanos en el país.



Uruguay mantuvo por el contrario, al anunciar este viernes que concluía su presidencia, que no había argumentos jurídicos que impidieran el traspaso a Venezuela.



"Uruguay entiende que a día de hoy no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la Presidencia pro témpore a Venezuela", señaló un comunicado publicado por la Cancillería uruguaya el viernes.



Los artículos de los tratados que cita Venezuela para anunciar que asume la presidencia señalan que el cargo debe ser entregado y rotado cada seis meses entre los países y por orden alfabético.



Paraguay sostuvo, sin embargo, que dicha presidencia quedaba "vacante" al dejarla Uruguay porque no se puede traspasar de forma automática.



El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, insistió en que es necesario que exista un consenso para que otro miembro del bloque se haga cargo de ese mandato.