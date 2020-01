Ordenamiento de la ciudad, incompleto

Constituye una excelente medida el emprendimiento del alcalde Percy Fernández de seguir impulsando una política de desarrollo municipal y ordenamiento urbano con la construcción de mercados para trasladar a comerciantes del mercado Los Pozos y La Ramada a zonas más alejadas del centro urbano, a fin de descongestionar el caótico tráfico de vehículos y personas que acuden a esos centros a proveerse.

Un minúsculo grupo de comerciantes dice que no acatará la medida, apoyado por algunos malos dirigentes gremiales, similar actitud muestran los ambulantes que copan las calles de esos mercados, en perjuicio de los vecinos a los que obstruyen el ingreso a sus domicilios. Si bien la ley garantiza el derecho al trabajo, cuando no perjudique al interés colectivo como en este caso, entonces la comuna tiene la potestad coercitiva de exigir el cumplimiento de la ley municipal.

Hace poco el municipio anuncia un nuevo proyecto de movilidad urbana 2018 y 2019 con tres ejes centrales que forman las avenidas Cristo Redentor, Virgen de Cotoca y doble vía a La Guardia. No soy planificador, pero muchos coinciden conmigo, en la observación de que a ese plan le falta su complemento para solucionar el problema vehicular. Sugiero que en esas intersecciones se construyan pasos a desnivel, incluido el del segundo anillo y av. Santos Dumont, que viene siendo postergado so pretexto de que la altura del puente pone en riesgo las operaciones aéreas del aeropuerto El Trompillo; si es así, se puede optar por el túnel. Además planteo que se decomise vehículos que llegan del interior a engrosar el parque automotor y que no tributan.

El Concejo, como fiscalizador que aprueba el plan de desarrollo municipal y ordenamiento urbano, además el Plan Operativo Anual tiene que recomendar al ejecutivo edil que el planeamiento de obras se realice con visión futurista y de amor al terruño. Las subalcaldías y las juntas vecinales como control social deben dejar su apatía y exigir que el plan director de obras se cumpla sin postergaciones.