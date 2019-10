Minibuseros amenazan con radicalizar protestas

El caos vehicular en puntos estratégicos de la capital cruceña estaba anunciado desde anoche y no fue novedad para la Alcaldía, solo que no lo evitó. Este jueves por la mañana, ante lo que calificaron de tozudez por parte de la comuna, los minibuseros advierten que aumentarán la presión: aumentarán los puntos de bloqueo, protagonizarán marchas y crucifixiones.



En la normalmente caótica avenida Grigotá, entre primer y segundo anillo, no hay un vehículo circulando debido al bloqueo de los choferes de minibuses, que protestan por una disposición municipal que les prohíbe ingresar hasta el primer anillo de la ciudad. Esta situación se replica en el primer y segundo anillo de las avenidas Monseñor Rivero, Omar Chávez Ortíz y Grigotá.



¿Por qué protestan? Fidel Fernández, dirigente del transporte de La Guardia, indica que no les ha quedado otra alternativa después de que la Alcaldía de Santa Cruz ‘desempolvara’ la ordenanza 008/93, de 1993, en la que se les ordena cambiar sus minibuses por microbuses, por la inseguridad para los pasajeros.



El instructivo de 1993 fue ratificado al año pasado con la resolución municipal 008/2014 que prohíbe el ingreso al primer anillo de la ciudad del transporte público en vehículos con menos de 22 pasajeros (microbuses) o con más de cinco ocupantes (trufi), lo que deja fuera de este perímetro de la ciudad a los minibuseros.



La Alcaldía se ha propuesto descongestionar el tráfico en puntos neurálgicos de la ciudad y la protesta, que data desde este lunes, no ha logrado ‘torcerle el brazo’. La alcaldesa Desiree Bravo dijo a PAT que no dará marcha atrás y que la disposición municipal es de estricto cumplimiento.



Además, alegó que los minibuses que transportan pasajeros de municipios aledaños al de Santa Cruz, no significan ningún aporte económico al erario municipal y que si los minibuseros tienen algún problema con la normativa, deben solucionarlo en sus municipios de origen.



Ante esta posición varios transportistas consultados por EL DEBER, entre ellos Fidel Fernández, anunciaron que aumentarán los puntos de bloqueo, organizarán marchas y hasta se crucificarán.



Creen que son discriminados y que el descongestionamiento de la ciudad depende del control de los funcionarios de Tráfico y Transporte en las zonas caóticas como La Ramada, Los Pozos y El Abasto.

