Ministro de Autonomías llama "Magdalena" a la alcaldesa de El Alto

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, se enfrascó en una discusión en su cuenta de Facebook ante los cuestionamientos de por qué se continuaron con los cierres de campaña electoral del Sí ante el luto que vivía la ciudad de El Alto por los seis muertos registrados el miércoles. Calificó a la alcaldesa Soledad Chapetón de "Magdalena", "irresponsable" y que sus lágrimas son de "cocodrilo" (falsas).



El debate en su muro empezó cuando uno de sus contactos le dijo en tono crítico: "¿es correcto bailar luego de la barbarie de El Alto?", a lo que otro añadió: "¿Que se siente bailar sobre sus muertos que aun NO terminan de enfriar para su sepultura?". Eso se dio en alusión a las fotografías que la autoridad publicó de los actos de cierre de campaña electoral.



En ese momento el titular de Autonomías respondió: "El cierre de campaña fue Discurso y no baile querido Jorge; no confundir. Y lo de El Alto no es como la "magdalena e irresponsable" Alcaldesa dice. Esa barbarie que dices, se suma a la sarta de mentiras, fotos falseadas y guerra sucia planteada por la oposición. Qué pena por la gente inocente que ayer la Alcaldesa y su Jefe de RRHH no dejaron salir".



La conversación continuó y Rony Feeney le respondió que era extraño que la movilización que protagonizaron en esa ciudad se haya dirigido directamente a la oficina sumariante que investigaba los hechos de corrupción.



El ministro vuelve a responder "Estimado Rony; espero que esta vez no te nuble tu suscripción política a UN y veas que este hecho del cual pretende desentenderse la IRRRESPONSABLE Y LAGRIMAS DE COCODRILO ALCALDESA DE EL ALTO SOLEDAD CHAPETON no es responsabilidad del Gobierno Nacional... pues quien le cerró la puerta a sus propios funcionarios y semanas no atendió a las Juntas Escolares fue precisamente ella. En fin discutir con ustedes es estéril, porque siguiendo las instrucciones del Jefe de Campaña del NO (Carlos) Sánchez Berzaín son capaces de todo... incluso encerrar con llave a sus propios compañeros. Saludos".



A estas sus palabras, reaccionó el senador de Unidad Nacional Arturo Murillo quien además cuestionó el contenido de su postura. "Ministro lo que usted afirma es típico de los rastreros y canallas respete los muertos de El Alto, en la vida se conoce basuras en la política pero del nivel que estamos viviendo ni García Meza actuó así, si tienen pruebas actúe, NO sean cobardes, ¿o pretenden encarcelar a Soledad, como hicieron con Leopoldo? ¿Acaso NO es lo mismo?".



En esa conversación participaron 27 personas incluyendo a la autoridad de Estado. La fotografía publicada es del miércoles y se trata del cierre de la campaña en la ciudad de Santa Cruz.



Otros que participaron en la conversación también observaron que la Policía no haya actuado oportunamente; sus contactos también lamentan sus palabras frente a un hecho tan penoso como la muerte de seis personas. Otro apela a la sensatez para que se investigue y se dé con los autores de la instigación y la violencia desatada en esa ciudad.



Los criterios de la autoridad se produjeron cuando la Fiscalía apenas estaba iniciando las investigaciones y cuando la Policía detuvo a cinco involucrados.?,