John Arandia anuncia su salida de 'Cadena A'

John Arandia comunicó la noche de este miércoles su retiro del canal de televisión "Cadena A". El rumor había surgido horas antes en redes sociales y fue confirmado por el propio periodista en su cuenta en Twitter.



"Buenas noches a todos,gracias por las llamadas y mensajes.Es cierto, no voy más en Cadena A pero mi trabajo periodístico seguirá siempre", escribió el periodista.



John Arandia, de extensa carrera en medios radiales y televisivos, era el director nacional de informaciones del canal Cadena A y conductor de los noticieros del medio, y del programa de variedades "Todo a pulmón" desde el año 2010.



Arandia no contó los motivos que lo llevaron a despedirse de la televisión, pero lamentó que no haya podido decir adiós a sus espectadores durante su programa.



"No pude despedirme en la Tele hoy, pero gracias a todos por estos 17 años en la TV nocturna. Mucha paz !", agregó.



La despedida de Arandia, se da una semana después del sorpresivo anuncio de la periodista Amalia Pando de su salida de la red Erbol.



Lea a continuación los tuits de la despedida de John Arandia: ,

Buenas noches a todos,gracias por las llamadas y mensajes.Es cierto,no voy más en CADENA A pero mi trabajo periodístico seguirá siempre.— John Arandia (@JohnArandia) agosto 6, 2015 n nn No pude despedirme en la Tele hoy,pero gracias a todos por estos 17 años en la TV nocturna. Mucha paz ! pic.twitter.com/oDdvlD8XLv— John Arandia (@JohnArandia) agosto 6, 2015 n nn Parte de mi equipo,un super equipo y con el deber cumplido como periodista! pic.twitter.com/cos21lnvBb agosto 6, 2015 n nn Me enseñaron que siempre hay que decir gracias ...muchas gracias !!! pic.twitter.com/mwPH1qFX9I— John Arandia (@JohnArandia) agosto 6, 2015 n n nnn nnn nn