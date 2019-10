Suspenden la audiencia cautelar de Adolfo Chávez

La audiencia cautelar del dirigente indígena Adolfo Chávez, detenido por supuesto incumplimiento de contrato con fondos del Fondo Indígena, debía realizarse la mañana de este sábado pero fue suspendida debido a que la juez Iris Justiniano se excusó de llevar el caso.



Justiniano indicó que es nuera de uno de los abogados defensores, razón por la cual no continuará a cargo del caso. La sesión fue pospuesta para las 14:00 de hoy y estará a cargo de la juez Romy Peredo.



Chávez está acusado por la Fiscalía de incumplimiento de contrato por haber recibido dinero del Fondo Indígena para cursos de capacitación técnica y de no presentar los descargos correspondientes al dinero que se le asignó.



En respuesta, la defensa de Chávez acusa a dos técnicos, identificados por sus iniciales S.V. y P.Á., de no haber rendido cuentas de una parte del dinero por cuestiones administrativas. Argumenta que ambos tienen protección del Gobierno y que el proceso contra el dirigente es político.



El dirigente indígena se encuentra detenido desde el jueves en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.