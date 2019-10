Chile niega que Colombia haya querido mediar en diferendo marítimo

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, negó este viernes las declaraciones del presidente Evo Morales, respecto al ofrecimiento que hizo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos para ser mediador de la demanda marítima entre Bolivia y Chile hace dos años.



"Puedo afirmar de manera muy cierta que Colombia considera este asunto de la aspiración marítima boliviana un asunto estrictamente bilateral entre Chile y Bolivia", dijo el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, en declaraciones recogidas por el diario La Tercera de Chile.



El jefe de la diplomacia chilena aseguró que esto, incluso, se lo confirmó la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, con la que sostuvo un encuentro en la víspera.



"Lo que sabemos por el presidente Santos y por su canciller es que ellos consideran este asunto un asunto estrictamente bilateral", insistió Muñoz.



El presidente Morales dijo en Panamá que Santos le ofreció ser mediador con Chile "para que Bolivia tenga una salida al mar".



El gobierno de Colombia no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento sobre a las declaraciones de Evo Morales ni la réplica del ministro Chileno, Heraldo Muñoz.



Evo Morales había expresado en Panamá que el presidente colombiano se ofreció a mediar sobre la demanda marítima boliviana frente a Chile hace dos años, pero aseguró que el tema ahora se debate íntegramente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Ya está en La Haya y saludo las palabras de todos los presidente. Hace un instante en entrevista con CNN me decían que el presidente Santos quiere mediar en este asunto, respetamos y saludamos. El presidente Santos me ofreció ser mediador con Chile para que Bolivia tenga una salida al mar", aseveró el mandatario.