Evo acusa a Chile de ser 'neocolonialista y racista'

El presidente Evo Morales dijo hoy que Chile está aceptando que incumple el Tratado de 1904, al no aceptar inspección de los puertos chilenos, por una comisión boliviana encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca.



Morales escribió en su cuenta de Twitter que la prueba más contundente de que Chile gobierna desde el "neocolonialismo racista" es no reconocer la próxima visita del canciller David Choquehuanca a tres puertos de Chile para verificar si hay maltrato a los transportistas bolivianos.



El mandatario respondió hoy las declaraciones del canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien en conferencia de prensa ayer rechazó la inspección que se realizará desde el domingo.



“Si (el) canciller chileno no acepta (una) inspección de (los) puertos en Arica y Antofagasta, es porque sabe que no cumple con Tratado de 1904”, manifestó en su cuenta twitter.



Más adelante, dice que “esta es la prueba más contundente del neocolonialismo racista que gobierna #Chile y que no reconoce a un Canciller Indígena”.



Tras el anuncio de prensa, de su próxima visita a los puertos del Pacífico que hizo Choquehuanca, ayer, Muñoz señaló que “si llegar a venir, vendrá como turista, en esas condiciones. Chile es un país libre, es un país abierto y bienvenidos sean quienes quieran venir a un país que está disponible para aquellos que quieran visitarlo, pero por cierto no admitimos ningún tipo de inspección a autoridad extranjera alguna en nuestro país”.





