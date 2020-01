Mujer flagela a su hijo y la abuela quiere la tutela

Una mujer fue denunciada ayer por el abogado Javier Quiroga por violencia doméstica contra su hijo, de 12 años, al que flageló sin contemplación porque hizo mal sus quehaceres en la casa.



Según el jurista, el chico vende a diario empanadas hechas por su madre en horas de la tarde hasta las 20:00. El viernes, el menor estaba preparando el jigote y algo hizo mal, por lo que la progenitora lo flageló, al parecer, con un cable.



“El chico llegó llorando a la casa como a las ocho de la noche y más tarde llegó su madre a llevárselo. ¡No te lo vas a llevar! ¡Ya está bueno!, le dije. No quiero que la metan presa, pero que no lo tenga más al chico. No es la primera vez que le pega así”, señaló Olga Paz, abuela materna del pequeño, que quiere obtener la tutela para criarlo.



El abogado espera que la justicia tome las medidas de protección necesarias para el niño dándoselo a su abuela