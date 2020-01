Exeni lamentó el alto nivel de ausentismo

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, que asistió al plebiscito que se realizó en Colombia informó que el alto nivel de ausentismo fue la característica de la jornada electoral que se vivió en ese país y reveló que las regiones donde había fuerte presencia de las FARC fue donde el Sí venció y dio un mensaje a todo el país.



"La evaluación es importante excepto por el bajo nivel de la participación, el 65 por ciento no asistió a emitir su voto, pero es necesario tomar en cuenta que en Colombia el voto no es obligatorio, pero se estaba tomando una decisión trascendental pero poco más de un tercio han decidido la elección", dijo y resaltó que esta consulta reafirma la participación democrática del pueblo colombiano.



Dijo que el mensaje del presidente José Manuel Santos es relevante porque pudo tomar la decisión de validar los resultados por decreto pero que optó por dar la palabra a la ciudadanía, explicó que lo que diferencia a los bloques del Sí y del No es las condiciones y que para hoy fueron convocadas las diferentes fuerzas políticas para ver la ruta crítica.



Explicó que este proceso fue convocado con 33 días de anticipación y que ese plazo fue extremadamente corto para que la ciudadanía asista bien informada sobre un documento de 297 páginas; dijo que fueron 1.500 organizaciones que participaron como activistas, el 90 por ciento de ellas impulsaba el Sí.



Relevó la presencia pacífica en un territorio que estaba acostumbrado a las acciones guerrilleras en plena elección y dijo que uno de los hechos que llamó la atención fue la participación y la decisión de las regiones donde las FARC tenían presencia significativa y ahí el Si ganó sin objeciones