Senado de Brasil aprueba a embajador para Bolivia

Raymundo Santos Rocha será el nuevo embajador de Brasil en Bolivia, después que el Senado de ese país aprobara hace algunas horas su designación en una sesión pública. El hecho tiene lugar luego de más de dos años sin una designación.



Tal como anticipó a EL DEBER el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del legislativo del vecino país, Aloysio Nunes, la decisión fue aceptada esta jornada. Solo queda pendiente la toma de juramento y una fecha para que se traslade a La Paz.



El diplomático se desempeñaba hasta ahora como embajador de Brasil en Rumanía y presentó ante los senadores su plan de gestión para fortalecer las relaciones con el Gobierno del presidente Evo Morales.



La decisión se tomo sin ninguna oposición por parte de esa instancia del congreso nacional brasileño, a donde se comunicó la aprobación para que se la refrende. Se prevé que la sesión sea el próximo 16 de septiembre.



Brasil no tiene embajador en Bolivia desde hace dos años, luego de que Marcel Biato sea destituido por la Cancillería de ese país, al conocer que permitió la presencia, por más de un año, de Róger Pinto y se apoyó para su salida del país.



Mientras que del lado nacional, tampoco existe representante en Brasil, tras el alejamiento de Jerjes Justiniano, en abril pasado. Sin mayores explicaciones, el funcionario aseveró "no dicen si trabajé bien o mal, solo se me agradece".