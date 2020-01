'Dejé de amar', el tema de Marc Anthony y su padre

El cantante Marc Anthony y su padre, el puertorriqueño Felipe Muñiz, de 81 años, presentaron este viernes su primer tema juntos, el bolero "Dejé de amar", compuesto por Medardo Rovayo.



El lanzamiento coincide con la celebración del Mes de la Herencia Hispana y quiere ser un tributo del rey de salsa a su progenitor, de quien heredó su pasión por la música.



Igualmente, han mostrado todo el proceso de grabación a través de un documental en que ambos comparten recuerdos de la vida y de la carrera del intérprete de "Valió la pena", que creció en El Barrio latino de Harlem, en Nueva York.



"La canción ("Dejé de amar") es preciosa, a lo mejor hace que la gente se enamore otra vez del bolero. Me gustaría ser responsable por ello", dice en el documental Felipe Muñiz, que pese a ser octogenario grabará un disco por primera vez, en que contará con el ganador de múltiples premios Grammy, el productor, compositor y pianista Sergio George.



Muñiz cantaba en un club latino junto a sus amigos y solía llevar con él a su pequeño "Tony", como se refiere a su hijo Marco Antonio Muñiz, recuerda en ese documental, de unos diez minutos, dirigido por Pedro Blanco y Manuel Pérez Matos.



Sin embargo, sus responsabilidades como padre no le permitieron dedicarse de lleno a su pasión por la música, señala por su parte el intérprete.



"Mi padre es músico. Tenía tres trabajos. Siempre estaba trabajando duro para llevar comida a la mesa. No fue hasta que fui mayor que pude entender y apreciar cuán frustrante debió ser" no dedicarse de lleno a su pasión, indica el artista en ese documental, complementado con fotos de su infancia y de sus conciertos.



"Es un hombre que sacrificó sus sueños para proveer a su familia.

Me dejó libre para que yo hiciera lo que tenía que hacer", dice el artista que reconoce que pudo hacer realidad los suyos gracias a los esfuerzos de su progenitor y que ahora "es su turno", al referirse a que le produce el disco, que están en proceso de grabar.



El artista de origen puertorriqueño recuerda además en ese documental que creció en un barrio "lleno de latinos (El Barrio latino de Harlem) de lo que estoy orgulloso", "un crisol de música" tanto en su casa como en la de sus vecinos.



Su padre tampoco oculta su orgullo al hablar de "Tony", como se refiere a su hijo, de quien afirmó "siempre quería cantar" y solo se sabía una canción.



Recuerda además en el video la primera vez que escuchó a su hijo cantando en la radio, música que salía de un coche que pasó frente a él y aseguró que "no lo podía creer, mi pequeño Tony, una gran estrella".



Los videos fueron lanzados por la empresa Magnus Media del cantante en colaboración con la plataforma Spotify, que por primera vez realiza un proyecto para el mercado latino.



"Ver un artista icónico en una actuación tan íntima con su padre, es una experiencia realmente conmovedora para nosotros y estamos deseando compartirla con los amantes de la música de todo el mundo", dijo en un comunicado Rocío Guerrero, directora global de programación de contenido latino de Spotify en un comunicado conjunto con Magnus.